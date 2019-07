Dans le prochain James Bond, l’agent 007 sera une femme noire

Alors que le Mail on Sunday révèle que James Bond a pris sa retraite après sa dernière mission dans Spectre, le tabloïd anglais a dévoilé qui interprétera l’agent 007 dans le prochain film : Lashana Lynch.

Si Daniel Craig sera toujours la tête d’affiche du blockbuster, il n’aura donc plus la célèbre matricule qui a fait sa renommée. Et c’est là toute la nuance. James Bond est toujours là, mais ne fait plus partie du MI6. Les services secrets britanniques ont donc assigné le 007 à un nouvel agent, dont le personnage sera joué par une actrice déjà connue parmi les fans de films d’action.

Lashana Lynch a en effet été aperçue dans Captain Marvel, en mars dernier.

Selon le Daily Mail, Lashana Lynch incarnera l'agent 007 dans #Bond25. Une femme noire récupère le nom de code (007 peut être un homme ou une femme), car James Bond (D.Craig) a pris sa retraite. Ce dernier en sortira pour une ultime mission et passera le flambeau. Choix audacieux pic.twitter.com/kRdsaqw7yl — WavePopCult (@wavepopcult) 14 juillet 2019

Selon le Mail on Sunday, qui cite une source proche de la production du prochain James Bond, une scène qui s’annonce marquante introduira ce changement de personnage. Tandis que M demandera à l’agent 007 d’entrer dans la pièce, c’est Lashana Lynch, et non Daniel Craig, qui s’avancera. Au cours du film, il se pourrait même que James Bond tente d’ailleurs de séduire celle-ci, apparemment sans succès.

Le film pourrait ainsi s’organiser autour d’un trio de personnages forts, puisqu’il se pourrait bien que le méchant Blofeld fasse son retour, Christopher Waltz ayant été repéré sur le plateau de tournage du film, dont la sortie est prévue pour avril 2020.

A noter que la révélation intervient quelques jours après les déclarations d'Idris Elba, qui a renoncé à prendre la suite de Daniel Craig dans le rôle de l'agent secret (pour lequel il était fortement pressenti), à cause de commentaires sur les réseaux sociaux mettant en cause sa couleur de peau pour interpréter James Bond.