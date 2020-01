Liam Gallagher annonce le retour d'Oasis... avant d'être contredit par son frère

Visiblement, chez les Gallagher, l'heure n'est toujours pas à la réconciliation. Mercredi 8 janvier, Liam Gallagher, ex leader d'Oasis, a fait naître une lueur d'espoir chez les fans en annonçant la réunion du groupe sur Twitter. Une information rapidement démentie par son frère et meilleur ennemi, Noël.

Selon Liam Gallagher le retour d'Oasis était pourtant une demande de Noël. Sur Twitter il affirmait ainsi : «J'ai l'intention de prendre ma retraite en tant qu'artiste solo après le troisième album, car je viens de recevoir un coup de téléphone de mon frère qui me suppliait de reformer Oasis en 2022.»

Evidemment, le message a fait grand bruit auprès des internautes, avec plus de 30 000 retweets et 150 000 likes. Jusqu'à ce que le deuxième Gallagher s'en mêle.

I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 8 janvier 2020