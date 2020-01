Venue d'Emmanuel Macron, grogne des auteurs, expositions...: ce qui attend les festivaliers ce jeudi au Festival BD d'Angoulême

Le 47e Festival International de la BD d’Angoulême s’ouvre ce jeudi 30 janvier pour quatre jours. Au programme : lancement de «BD2020» ou «année de la BD», expositions en pagaille, hommages et grogne des auteurs.

Alors que le secteur de la bande dessinée affiche un chiffre d’affaire à faire pâlir le monde de l’édition, ses créateurs, eux, vivent, pour un tiers, sous le seuil de pauvreté. En commandant le fameux rapport « Racine » (du nom de Bruno Racine qui dirige l’étude) et en le rendant récemment public, le Ministère de la Culture fait un pas vers ces auteurs qui espèrent éviter un feu de paille avant l’oubli. Par ailleurs, le gouvernement lance ce jeudi 30 janvier « BD 2020 » ou « année de la BD », qui promet un coup de projecteur sur le neuvième art. Face au gouvernement et aux éditeurs, les auteurs ont prévu une action symbolique : poser leurs stylos et stopper les dédicaces vendredi après-midi. De quoi donner le ton.

Lancement de l’année de la BD

Des actions symboliques à 13h jeudi 30 janvier sont prévues par le ministère de la Culture. D’abord une volée de cloches de la Ville d’Angoulême pour lancer cette « année de la BD », un rassemblement sur la Place de l’Hôtel de Ville et une lecture de BD « obligatoire » pour tous les citoyens, dans les écoles de la ville, sous les bulles, dans la BDthèque du Festival et la participation du Ministre de la Culture, Franck Riester. Opération de communication ou véritable tournant dans le traitement fait à la BD ? L’avenir le dira. En attendant, Emmanuel Macron est attendu également ce 30 janvier en terres charentaises, une visite présidentielle que l’on n’avait pas vu au Festival depuis 1985 avec François Mitterrand.

Expos, master class et dédicaces

Si Franck Bondoux, concède que « tout n’est pas rose au pays de la BD », le délégué général du FIBD compte bien donner un air aussi joyeux que possible au Festival. De nombreuses expositions, la venue de quelques 2000 auteurs pour des séances de dédicaces en pagaille, des masterclasses et des spectacles réjouissants sont au programme. La BD du monde entier sera à l’honneur : invité très attendu du Festival, Robert Kirkman, scénariste de la série culte « Walking dead », fera l’objet d’une grande exposition et donnera une master class, Yukito Kishiro, l’auteur japonais du manga « Gunnm » entre autres, sera aussi au centre d’une exposition.

Côté femmes, Catherine Meurisse, première dessinatrice de BD à entrer à l’Académie des Beaux-Arts, aura, elle aussi, son accrochage, tout comme Nicole Claveloux, dont le nom est injustement méconnu du grand public et qui a dessiné aussi bien pour la jeunesse (Okapi) que pour les adultes (Métal hurlant). D’autres grands noms du neuvième art seront célébrés comme Calvo, Pierre Christin (présent à Angoulême pour une masterclass également), Lewis Trondheim, premier auteur de BD vivant à avoir son exposition à la Cité de la BD, ou encore Jean Frisano et Wallace Wood.

Des spectacles revigorants sont prévus pour le week-end, notamment les concerts dessinés toujours très appréciés, comme la rencontre musicale entre le musicien de jazz Hugh Coltman et le dessinateur Juanjo Guarnido. Très attendu par les enfants, le spectacle musical et dessiné « Les carnets de Cerise » est présenté ici avec la participation exceptionnelle d'Aurélie Neyret, la dessinatrice. Le quartier jeunesse sera très animé : dimanche 2 février, l'élève Ducobu viendra faire son show, entre projection du film «Ducobu 3» et animation autour du héros familial. Enfin, une édition spéciale du « Live magazine » (sorte de journal vivant) autour de la BD est prévu sur scène vendredi 31 janvier. Un moment très attendu par les amateurs du genre.