3 BD à lire d’Emmanuel Guibert, Grand Prix de la Ville d’Angoulême 2020

A 55 ans et après plusieurs années à avoir été pressenti pour recevoir la récompense suprême du Festival de BD, Emmanuel Guibert a remporté le Grand Prix de la Ville d’Angoulême. Sélection de trois BD emblématiques de son art.

«Sardine de l'espace»

© Emmanuel Guibert / Mathieu Sapin

En 2000, paraît le premier épisode de «Sardine de l'espace» chez Bayard Presse avant d'être repris dès 2007 par les éditions Dargaud. La série, scénarisée par Mathieu Sapin et Emmanuel Guibert, est dessinée partiellement par Joann Sfar, Mathieu Sapin et Emmanuel Guibert. L'histoire est celle du capitaine du vaisseau «L'Hector Malot», pirate de l'espace qui recueille des orphelins. Parmi eux : Sardine et P'tit Lulu. «Sardine de l'espace» a connu 13 volumes.

Sardine de l'espace, Emmanuel Guibert, Mathieu Sapin, Joann Sfar, éd. Dargaud.

«Le Photographe»

© Emmanuel Guibert / Didier Lefèvre / Lemercier / Dupuis

En 2003 sort le premier tome du « Photographe » aux éditions Dupuis. Avec ce reportage mêlant les dessins d’Emmanuel Guibert, le récit de Didier Lefèvre et ses photographies, le duo bouscule les codes de la BD. La trilogie raconte les missions humanitaires de Didier Lefèvre en Afghanistan à la fin des années 1980 et a reçu, en juillet 2010, la plus haute distinction américaine en tant que meilleure édition US d'une oeuvre internationale (Eisner Awards 2010).

Le photographe, d'Emmanuel Guibert et Didier Lefèvre, tomes 1 à 3, éd. Dupuis.

«Ariol»

© Emmanuel Guibert / Marc Boutavant / Bayard

D'abord créé en 1999 pour le magazine «J'aime lire», Ariol est depuis décliné en albums (2002) et même en série télévisée. L'histoire est celle d'un petit âne bleu nommé Ariol dans un monde où tous les animaux vivent ensemble. Le lecteur peut suivre le quotidien d'Ariol dans sa famille et à l'école, avec son meilleur copain Ramono, un cochon malpoli et quelques autres camarades. Ariol touche par sa sensibilité et sait trouver son public grâce à une galerie de personnages secondaires aussi attachants que cocasses. Scénarisée par Emmanuel Guibert, la série est dessinée par Marc Boutavant.

Ariol, d'Emmanuel Guibert et Marc Boutavant, éd. Bayard.