Coronavirus : L’Opéra de Paris annule les représentations de plusieurs spectacles

Depuis lundi 9 mars et jusqu’au 15 avril, le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes en réponse au déploiement de l’épidémie de Coronavirus en France. Après avoir déjà suspendu quelques dates, l’Opéra de Paris a annoncé l’annulation des représentations de plusieurs productions.

«L’Opéra de Paris a pris la décision d’annuler toutes les représentations des productions suivantes : «Manon», «George Balanchine», «Le spectacle de l’Ecole de Danse» et «Don Giovanni» a déclaré l’institution dans un communiqué, soulignant que les spectateurs ayant déjà des billets seront remboursés.

Au total, 31 représentations sont concernées. Ces spectacles devaient se tenir à l’Opéra Bastille, dont la jauge est supérieure à 2700 places et le palais Garnier, salle qui peut accueillir 1900 personnes.

Une partie de l'activité maintenue

Tous les spectacles de l’Opéra de Paris ne sont, toutefois, pas impactés rappelle l’établissement : « Les représentations prévues dans l’Amphithéâtre (500 places) et au Studio de l’Opéra Bastille (230 places) sont maintenues ». De la même façon, les visites des espaces publics de l’Opéra Garnier ne sont pas, non plus, suspendues.

Les représentations des productions actuellement en répétition, à l’instar de « L’Or du Rhin », « La Walkyrie » et des ballets d’Alan Lucien Oyen et « Mayerling », programmées entre début avril et mai, n’ont pas, à ce jour, été annulées. L’Opéra de Paris espère pouvoir les présenter au public en fonction de l’évolution de la situation.