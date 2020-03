Dans un monde à l'arrêt, Dua Lipa dévoile son nouvel album «Future Nostalgia»

Alors que de nombreux artistes ont préféré reporter la sortie de leur album et organisent des sessions live depuis leur salon, Dua Lipa a choisi de dévoiler son deuxième opus, «Future Nostalgia», ce vendredi. De la pop entraînante pour ses fans confinés.

Et la star britannique d’origine albanaise de 24 ans avait déjà surpris son public en annonçant, trémolos dans la voix et larmes aux yeux, qu’elle avançait d’une semaine la date de sortie de son disque, en raison de la fuite de ses compositions inédites sur Internet.

«Je me demande si c’est la bonne chose à faire pendant cette période, car beaucoup de gens souffrent. Je ne suis pas certaine que ce soit la bonne chose (…) mais nous avons besoin de joie», a expliqué Dua Lipa sur son compte Instagram, lundi.

Et de la joie, elle risque d’en apporter pour égayer cette période délicate. Celle qui a vendu quatre millions d'exemplaires de son premier album éponyme en 2017, et est devenue la plus jeune artiste à avoir enregistré plus d'un milliard de vues sur YouTube avec «New Rules», signe onze chansons inédites, dont «Don’t start now» et «Physical», entre pop actuelle et influences seventies et eighties.

«Ce que je voulais faire avec cet album était de sortir de ma zone de confort et de me mettre au défi de créer une musique qui ressemblerait à celle de mes chansons préférées de la pop classique, tout en étant unique, nouvelle et me correspondant. J'ai été inspiré par de nombreux artistes sur le nouvel album, de Gwen Stefani à Madonna, en passant par Moloko, Blondie et Outkast, pour n'en citer que quelques-uns», explique-t-elle.

En raison de la pandémie de coronavirus qui frappe la planète, Dua Lipa a été contrainte de repousser les dates de sa tournée européenne qui devait se dérouler pendant le printemps. Son concert à l’AccorHotels Arena à Paris, prévu le 4 mai, a été notamment reporté au 8 février 2021. Que les fans se rassurent, les billets restent valables.