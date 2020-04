Confinement : quand le théâtre se joue en ligne

Les salles de spectacle ont tiré le rideau depuis presque trois semaines, mais elles se mobilisent sur la toile afin de poursuivre leurs missions et partager leur amour de la scène, des textes et des artistes autrement.

Captations, interviews, séances pour les familles, facebook live, plongée dans les coulisses… les théâtres publics proposent de nombreux rendez-vous pour maintenir le lien avec les spectateurs. De la Comédie Française, qui a lancé sa Web Télé éphémère, lundi 30 mars, à L’Odéon en passant par la Colline, le théâtre national de Chaillot ou encore l’Opéra comique, chaque institution a créé ses propres rendez-vous. Tour d’horizon.

Rendez-vous théâtre et canapé de l’Odéon

En ces temps de confinement, le théâtre de l’Europe Odéon se déplace directement à domicile. Réunis sous l’appellation théâtre et canapé, de nombreux événements sont organisés. Parmi les temps forts, la diffusion de trois pièces de Molière montées par Stéphane Braunschweig («Le misanthrope», «Tartuffe», «L’école des femmes»), une plongée dans les coulisses du montage d’un décor ou encore des entretiens de metteurs en scène. A noter également, des lectures de comédiens sont proposées. Depuis chez eux, ils partagent leurs textes favoris comme «Une chambre à soi» de Virginia Woolf, lu par Virginia Colemyn.

L’Opéra comique entre karaoké et spectacles

Alors que le public est contraint de rester à la maison, l’Opéra Comique propose aux spectateurs de travailler leurs vocalises et reprend son programme Operaoké. Un karaoké depuis chez soi sur les grands airs du répertoire lyrique, tout en suivant les conseils du chef de chœur Christophe Grapperon. Des séances que les chanteurs pourront partager sur les réseaux à leur convenance. Pour poursuivre avec de vrais professionnels cette fois, tous les mercredis, des opéras seront proposés en replay, à l’instar de «Miranda et Alcione», ce 1er avril, mais aussi «Le mystère de l’écureuil bleu» ou «La princesse légère» le 8 avril, deux opéras à découvrir dès 6 ans.

Le journal de bord audio de Wajdi Mouawad et un facebook live le jeudi 2 avril

L’auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad, administrateur général du théâtre national de La Colline, donne de sa personne pour maintenir le lien avec le public. Auteur, entre autres, de la trilogie « Littoral », « Incendies », « Forêts », donnée il y a dix ans au festival In d’Avignon et nommé à la tête de la Colline depuis 2016, il partage chaque jour, du lundi au vendredi à 11h, son journal de confinement. Des épisodes audios qui, à partir de textes, de mythes et de réflexions personnels de Wajdi Mouawad donne matière à réfléchir à partir d’un thème fédérateur : le confinement et toute ses ramifications philosophiques. Alors que la pièce «Tous des oiseaux» de Wajdi Mouawad, est également entrée au programme du baccalauréat, il donnera par ailleurs un Facebook live le 2 avril.

Les après-midis et soirée de la Comédie Française

Impossible également pour le Français de stopper sa mission culturelle. La maison de Molière a ainsi lancé, lundi 30 mars, sa web télé en ligne. Active de 16 h jusqu’en fin de soirée, elle propose deux levers de rideau par jour, aux horaires habituels des représentations (18 H 30 et 20 H 30), avec au programme des captations de grands classiques ainsi que des pastilles et rendez-vous quotidiens, animés par les comédiens du Français eux-mêmes.

le théâtre national de Chaillot met à disposition sa collection de vidéos entre portraits et captations

De Carolyn Carlson à Kader Attou en passant par Trisha Brown, le théâtre national de Chaillot donne, quant à lui, accès à une collection de vidéos mêlant captations et portraits d’artistes. Une plongée en images dans l’univers de la danse et de l’art vivant.