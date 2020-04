Confinement : le groupe Editis propose de nombreuses lectures en accès libre

Alors que les Français s'installent dans le confinement, le groupe Editis s'engage à adoucir cette période en donnant accès à de nombreuses lectures en version numérique et livres audio.

Chacune des cinquante maisons d'édition qui composent le groupe Editis s'engage à donner un peu de son contenu gratuitement le temps du confinement. Ainsi, e-books et livres-audio peuvent se télécharger sur leurs sites ou via leurs comptes Facebook.

Beaucoup de contenu pour les enfants

Les enfants ne sont pas lésés non plus et peuvent accéder à de nombreuses activités comme celles proposées par les éditions Nathan avec «Grandir avec Nathan» destiné aux enfants de 0 à 10 ans, ou sur le compte Facebook de Syros pour avoir accès à des histoires racontées par des vrais conteurs en vidéo. Le compte Facebook de L'Agrume, donne accès, lui, entre autres, à des coloriages. Pour les enseignants, les éditions Bordas ouvrent leur plateforme «Bordas accompagnement numérique» et les éditions Retz mettent à disposition des kits scolaires et parascolaires dans le cadre du dispositif de continuité pédagogique.

«Ecouter» un livre au milieu du bruit ou suivre les conseils de pros

Plus qu'un livre-audio classique, l'éditeur audio d'Editis, Lizzie, permet grâce à une voix de se concentrer simplement sur une histoire lue alors que les enfants font du bruit ou que l'on fait la cuisine.

Au milieu de la jungle des publications, des «bouquinologues» sont mis à disposition des lecteurs grâce à un système de chat sur le site de Lisez !

Un hashtag #lisezchezvous

Les réseaux sociaux ont le vent en poupe avec ce confinement. Pourquoi ne pas les innonder de lectures en cette période troublée ? C'est en substance ce que proposent les différentes maisons du groupe Editis avec le #lisezchezvous!. Chacun est invité à publier une photo de soi, la tête cachée par le livre et la couverture bien visible en premier plan.