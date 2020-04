Confinement : Le cinéaste Jean-Luc Godard donne une masterclass en direct sur Instagram «au temps du coronavirus»

Chacune de ses apparitions est un événement dans le monde du cinéma. Le réalisateur controversé Jean-Luc Godard a assuré ce mardi une masterclass en direct sur le compte Instagram de l’école d’art de Lausanne.

Pendant plus d’une heure et demie, depuis son domicile suisse, le cigare aux lèvres, l’auteur d’«A bout de souffle» et du «Mépris» s’est laissé aller aux confidences dans une discussion animée par Lionel Baier, responsable du département cinéma de l’ECAL.

Un rendez-vous exceptionnel suivi par de nombreux cinéphiles qui n’hésitaient pas à commenter les réponses, parfois surréalistes, de cette figure de la Nouvelle Vague.

Au fil de cet entretien qui avait pour thème «images au temps du coronavirus», Jean-Luc Godard a rappelé qu’il ne «croyait plus à la langue», est revenu sur la notion de «langage», tout en évoquant de manière décousue la peinture et des bribes de son adolescence. Il s’est aussi exprimé sur la crise sanitaire qui gangrène le monde et sur le monde confiné qui l’entoure virtuellement. «Le virus est une communication : comme ce qu’on est en train de faire… dont on ne va pas mourir, mais peut-être qu’on n’arrive pas à bien en vivre», a-t-il expliqué. Le réalisateur de 89 ans a enfin rendu hommage à deux de ses amis et autres grands noms du cinéma, Jacques Rivette et Eric Rohmer.

En 2018, Jean-Luc Godard avait créé le buzz au Festival de Cannes, alors que son film, «Le livre d’image», était en lice pour la Palme d’or. Absent de la Croisette, il avait accepté de donner une conférence de presse via Facetime pendant près de quarante-cinq minutes. Les journalistes avaient été obligés de poser leurs questions devant un smartphone tenu par l’un des organisateurs.