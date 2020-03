Confinement : les 5 sites alternatifs de cinéma à tester

En cette deuxième semaine de confinement, on regrette déjà les salles de cinéma fermées et on rêve un peu de renouveau après avoir «épluché» le catalogue de Netflix. Des alternatives existent pour ceux en manque de cinéma d'auteur et de classiques.

L'envie doit être forte, puisque l'on constate depuis quelques jours un regain d'intérêt pour les sites de VOD et de SVOD (avec abonnement), lesquels multiplient les offres alléchantes pour les personnes assignées à résidence et en télétravail afin qu'elles puissent profiter d'une séance de cinéma à la maison sans se ruiner.

MK2 Curiosity

En partenariat avec Trois Couleurs, le groupe MK2 met en ligne gratuitement pour les internautes le programme MK2 Curiosity, une sélection de 5 à 6 œuvres de son catalogue de films qui se composent de longs ou de courts-métrages, de bonus, de documentaires et de making-off. Une offre mise en place jusqu’à la fin du confinement. Au programme cette semaine, «La nuit des morts-vivants» de George Romero ou «Ars» de Jacques Demy.

UniversCiné

Cette plate-forme spécialisée dans le cinéma indépendant dispose d’un catalogue de plus de 7.000 films. L’offre Solidaire d'UniversCiné permet d’accéder à quelque 200 œuvres, incluant des documentaires, pour la somme modique de 0,99 euros la location. L’occasion rêvée de (re)voir «Entre les murs» de Laurent Cantet, Palme d’or en 2008, «Jusqu’à la garde» de Xavier Legrand, César du meilleur long-métrage en 2019, «Frances Ha» de Noah Baumbach, ou «Hippocrate» avec Vincent Lacoste plus que jamais d’actualité.

LaCinétek

La cinémathèque des réalisateurs, aussi appelée LaCinétek, propose de grands films du XXe siècle. Au total, elle en dénombre pas moins de 1.300. «Les films proposés sont choisis et présentés par des réalisateurs du monde entier. Chaque réalisateur associé a composé la liste de ses 50 films de chevet, sa cinémathèque idéale. C'est l'addition de toutes ces listes qui constitue notre catalogue, qui s'agrandit tous les mois grâce à de nouvelles acquisitions et à la liste d'un nouveau réalisateur associé», explique ce site de vidéo à la demande. Plusieurs classiques de Pedro Almodovar, comme «La mauvaise éducation», et «De battre mon cœur s’est arrêté» de Jacques Audiard sont par exemple disponibles à partir de 2,99 euros.

FilmoTV

«Découvrez le meilleur des cinémas», c’est ce que promet le site avec plus de 700 films disponibles à la carte ou sous forme d’abonnement, grâce au pass illimité à 6,99 euros par mois. Volontairement grand public, FilmoTV offre un choix qui séduira aussi bien les adultes que les enfants, les connaisseurs que les novices, pour des réunions en famille chaleureuses et conviviales. Des nouveautés comme «Joker» de Todd Phillips, «Les Misérables» de Ladj Ly, et le controversé «J’accuse» de Roman Polanski côtoient les versions restaurées de «L'équipage» d'Anatole Litvak, «Le silence est d'or» de René Clair et «La piscine» de Jacques Deray.

Mubi

Son créneau ? Le cinéma d’auteur. Et rien que cela. On peut louer à la demande, ou souscrire à un abonnement à 9,99 euros par mois qui permet d’accéder à une sélection pointue d’une trentaine de films (lesquels sont renouvelés pour éviter la lassitude). Actuellement, Mubi propose une offre attractive : trois mois d'essai pour un euro seulement. Plus d’excuses pour ne pas se ruer sur le répertoire d’Alain Resnais, de Rainer Werner Fassbinder ou d'Henri-Georges Clouzot.