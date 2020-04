Toute la musique et la danse sur la nouvelle appli interactive «Aria» de l'Opéra de Paris

Séduire le jeune public et faire naitre le plus tôt possible le goût de la danse et de l'art lyrique. C'est le but que s'est fixé l'Opéra de Paris en lançant dès jeudi 9 avril «Aria», sa nouvelle appli gratuite, déclinée aussi sur navigateur. Avec pour mot d'ordre : «l'opéra n'a rien de classique».

Il est vrai que les clichés sur le monde de l'art lyrique et de la danse, et plus généralement autour de la musique classique, ont la vie dure! Places trop chères, univers aux codes réservés aux afficionados, entre le choix de sa tenue, les applaudissements au bon moment, et les réservations bouchées. Pourtant, depuis de nombreuses années, les maisons d'opéra et les grandes salles de concerts multiplient les opérations et autres programmations pour attirer et renouveler leurs publics.

Et, surtout, amener un peu de sang neuf dans les rangs des spectateurs, donner l'envie aux mélomanes en herbe non seulement de se familiariser avec cet univers, mais aussi, se lancer dans la pratique musicale et la danse et rejoindre ainsi, peut-être, le pupitre d'un orchestre ou le ballet d'une compagnie de danse.

Mais l'Opéra de Paris l'a bien compris, en ce XXIeme siècle, pour toucher un public qui n'a pas connu la victoire des Bleus en 1998, c'est bien le médium qui compte, à savoir le désormais incontournable smartphone. Il lance donc dès aujourd'hui, jeudi 9 avril, son appli «Aria» ( air d'opéra en italien), véritable petite intelligence artificelle, sous la forme d'un chatbot, qui accompagnera les utilisateurs selon leurs envies. La plateforme permet ainsi de «s'initier à l'opéra et à la danse sous une forme interactive, ludique et pédagogique», explique Martin Ajdari, directeur général adjoint de l'institution.

un «chatbot» pour découvrir cet univers

Présentation des grandes oeuvres et de leurs interprêtes célèbres, coulisses des spectacles à travers les décors, lumières ou costumes, et leurs artisans,...Une centaine de thèmes sont déjà disponibles en français et en anglais, et de nouveaux contenus devraient être mis en ligne chaque semaine. N'importe qui pourra ainsi converser avec «Aria», qui se chargera de repondre aux questions, et proposera, en fonction des goûts de l'interlocuteur et de sa navigation, des contenus plus personnalisés et adaptés à ses envies, toujours agrémentés de vidéos ou de musique. On pourra ainsi tout savoir des secrets de la voix, ou découvrir comment les petits rats de l'Opéra apprennent leurs leçons avec la directrice de l'école de danse, Elisabeth Platel.

Pour «accrocher» son public, «Aria» mêle les univers et les genres, et confronte les références de la pop culture avec celles du Grand répertoire. On apprend ainsi que Beyoncé a utilisé le thème du Lac des Cygnes pour le lancement de son clip «Sorry», ou encore, au détour d'un quizz très abordable, que John Williams s'est inspiré de Wagner pour composer les thèmes de Star Wars. De quoi décloisoner sans effrayer les frontières entre les genres. Cinéma, littérature, musique électronique et même...rugby sont autant de domaines évoqués, comparés, proposés.

S'inspirant des codes des réseaux sociaux ou des portails comme Steam pour les jeux vidéos, «Aria» accroche l'attention avec ses quizz, et son interactivité permanente. Pour chaque thématique visitée, des points d'expérience sont gagnés par l'utilisateur, et ce dernier reçoit des badges aux noms évocateurs au fil de son exploration : «l'électronic c'est chic», ou encore «L'accord parfait». Tous les mois, les utilisateurs pourront, à force d'accumuler ces badges, tenter leur chance pour gagner une place lors d'une représentation à l'opéra Garnier ou Bastille.