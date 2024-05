Hugues Gall, ancien directeur de l'Opéra de Paris, est décédé à l'âge de 84 ans

Hugues Gall est décédé ce samedi à l'âge de 84 ans. L'ancien directeur du Grand Théâtre de Genève et de l'Opéra de Paris était membre de l'Académie des Beaux Arts.

Hugues Gall, ancien directeur du Grand Théâtre de Genève et de l'Opéra de Paris, est mort à 84 ans, a annoncé samedi l'Académie des Beaux Arts, dont il était membre. Son secrétaire perpétuel Laurent Petitgirard a salué «la mémoire d’une personnalité majeure du monde de l’opéra, de la musique et de l’administration de la culture».

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a aussi réagi : «La Culture et l’Art lyrique perdent aujourd’hui l’un de leurs grands serviteurs. Depuis les années 1960, mon ami Hugues Gall a su marquer de son empreinte la vie culturelle française & suisse. Ses années à la tête de l’Opera de Paris auront été marquées par la renaissance du Palais Garnier et une ambitieuse politique de commandes à Bastille. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches», a-t-elle expliqué sur son compte X (anciennement Twitter).

La Culture et l’Art lyrique perdent aujourd’hui l’un de leurs grands serviteurs. Depuis les années 60, mon ami Hugues Gall a su marquer de son empreinte la vie culturelle française & suisse. Ses années à la tête de l’@operadeparis auront été marquées par la renaissance du Palais… pic.twitter.com/AO3msNLY4s — Rachida Dati ن (@datirachida) May 25, 2024

UNE CARRIÈRE RÉUSSIE

D'abord adjoint du directeur de l'Opéra de Paris Rolf Liebermann entre 1973 et 1980, il était devenu directeur du Grand Théâtre de Genève de 1980 à 1995.

En 1995, Hugues Gall avait pris la tête de l’Opéra de Paris, jusqu’en juillet 2004. «Ces neuf années auront vu la réussite enfin consacrée du projet de l'Opéra Bastille, associé au Palais Garnier dans une relation solidement unifiée : 360 représentations par an sur les deux scènes, devant près de 900.000 spectateurs; 80 productions lyriques et une politique de commande qui a permis de faire entrer la création à l'Opéra Bastille», rappelle l'Académie.

En 2008, Hugues Gall avait pris la direction de la Maison et des jardins de Claude Monet, Giverny, pour un premier mandat de cinq ans, renouvelé jusqu’à son décès.