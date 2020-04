La sortie du tome 5 des «cahiers d'Esther» de Riad Sattouf repoussée

Riad Sattouf a annoncé le report de la sortie du tome 5 des «Cahiers d'Esther». En cause ? La crise du coronavirus qui a obligé les éditions Allary à repousser sa parution.

C'est sur Instagram que le dessinateur a posté la nouvelle. Le tome 5 des «cahiers d'Esther, Histoires de mes 14 ans », attendu normalement le 7 mai, ne sera disponible en librairie qu'à partir du 11 juin.

Avec son sens de l'humour bien connu de ses très nombreux fans, l'auteur de «L'Arabe du futur» a traité ainsi le coronavirus de «Grobatar» en glissant une petite image de sa fictive Esther (inspirée par une bien réelle jeune fille) allongée dans son salon en train de grignoter un biscuit à la fraise. De quoi pousser en même temps ses lecteurs à continuer à respecter les consignes de confinement.

Prépubliées de manière hebdomadaire dans L'Obs, les aventures de la jeune Esther durent depuis 2015 et les 10 ans de cette dernière. Une véritable jeune fille restée anonyme livre ses états d'âme chaque semaine à Riad Sattouf, qui s'en inspire ensuite pour dessiner la vie de cette Esther pleine de peps, d'humour et de traits d'esprit. Le dernier tome devrait sortir en 2024 pour les 18 ans de la jeune fille.

En attendant, les plus jeunes peuvent s'amuser, via le site de l'auteur, à colorier et imaginer des dialogues de quelques-unes de ses planches.

Les cahiers d'esther, de Riad Sattouf, volume 5 «Histoires de mes 14 ans», Allary éditions, sortie prévue le 11 juin.