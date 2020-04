Confinement : La Cinémathèque française lance «Henri», sa plate-forme de VOD gratuite

Comme beaucoup de lieux culturels fermés jusqu’à nouvel ordre, la Cinémathèque française développe son offre digitale pendant le confinement. L’institution dédiée au 7e art lance «Henri», une plate-forme de streaming gratuite pour découvrir des films restaurés.

Elle a été baptisée «Henri» en hommage à l'un des fondateurs de la Cinémathèque, Henri Langlois. Ce service propose chaque soir, à partir de 20h30, de visionner en ligne un des longs-métrages restaurés au cours de ces vingt dernières années, et issus de la collection de ce lieu emblématique de la capitale.

Un moyen de conserver un lien avec le public qui avait l’habitude, avant le confinement, d'assister à des projections dans l’une des salles de projection.

#Culturecheznous Tous les soirs jusqu’à la fin du confinement, la @cinemathequefr vous propose une séance de cinéma en ligne, grâce à la plateforme Henri ! Rendez-vous à 20h30 https://t.co/oqM4txID9c pic.twitter.com/KaWpeldEbO — Ministère de la Culture (@MinistereCC) April 10, 2020

Une manière aussi «de rappeler que si les grands films de l'histoire du cinéma peuvent se regarder aujourd'hui sur ordinateur et en VOD, c'est parce que Langlois et quelques autres ont commencé par les sauver de la décharge, avant de les programmer, inlassablement, sans se soucier des modes et du temps qui passe», rappelle Frédéric Bonnaud, directeur général de la Cinémathèque, dans un communiqué.

Des «merveilles» en ligne pour une durée limitée

A l’image des rétrospectives proposées comme celle consacrée au comédien Louis de Funès qui a été reportée pour cause de Covid-19, les films sont pour la plupart des œuvres rares voire inédites, loin des blockbusters hollywoodiens. A l’affiche, «La chute de la maison Usher» de Jean Epstein (1928), adapté de la nouvelle éponyme d’Edgar Allan Poe, «Avril» d’Otar Iosseliani (1961), ou «Soleil» de Pierre Clementi (1988).

Il est l'heure de se changer les idées, de regarder du cinéma, de la poésie et des gens qui se serrent dans les bras.



Il est l'heure de regarder une merveille d'Otar Iosseliani.



Bonne soirée à tous, portez-vous bien haut les cœurs.https://t.co/y2s3fqcwsR pic.twitter.com/iu1AjDHFFD — La Cinémathèque (@cinemathequefr) April 13, 2020

«Des merveilles qui resteront disponibles jusqu'au retour des beaux jours, quand nos salles pourront rouvrir», précise Frédéric Bonnaud, ajoutant que le site accueille aussi des vidéos sur de nombreuses expositions, ainsi que des conférences et des masterclass de grands noms du cinéma.