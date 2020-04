Le ministère de la Culture lance son nouveau site culturecheznous

Un mois après avoir initié son opération Culturecheznous, le ministère de la culture a lancé, ce vendredi 24 avril, une version augmentée de ce site mis en ligne le 18 mars. Il référence désormais près de 700 propositions culturelles.

Cette plate-forme a été conçue comme une alternative numérique à l’offre proposée habituellement par les établissement culturelles - musées, cinémas, salles de spectacle - devenus impossibles à fréquenter depuis l’instauration du confinement. Lancée à peine quelques jours après cette annonce, elle référençait à l’origine essentiellement les offres des grands établissements. Elle s’élargit et réunit dorénavant près de 700 propositions de contenus en ligne, mêlant aussi bien expositions, musées, films, documentaires, podcasts, concerts, pièces de théâtre, livres, jeux vidéo, pratique artistique.

Suite au succès de #culturecheznous, le @MinistereCC lance un nouveau site ! Sans plus attendre, venez explorer la richesse de près de 700 offres culturelles et artistiques en ligne, proposées par plus de 500 acteurs de la culture https://t.co/V9GJ7KHVGt@franckriester pic.twitter.com/oxWv2H1Df0 — Ministère de la Culture (@MinistereCC) April 24, 2020

500 acteurs culturels réunis sur une même interface repensée

Outre les grandes Institutions, plusieurs centaines d’établissements culturels ont manifesté leur envie de partager leurs contenus sur la plate-forme, portant à plus de 500 le nombre d’acteurs du secteur référencés sur ce nouveau site. Une interface repensée pour être plus représentative de la diversité sur tout le territoire, mais aussi plus simple d’utilisation. L’interface est désormais dotée d’une barre de recherche pour mieux identifier un acteur culturel particulier, une activité - lire, écouter, jouer, s'informer - ou une thématique autour de l'art, la bande dessinée, le théâtre, la danse, la photographie ou encore les sciences.

Une offre multiple et pérenne

Ateliers artistiques et plastiques, concerts ou représentations théâtrales, livres numériques, collections des musées, jeux en ligne, matériel ludo-éducatif, cours magistraux, activités graphiques, archives et contenus accessibles pour les personnes en situation de handicap, c’est une offre culturelle XXL qui attend les internautes, tout âge confondu. Un site qui a, par ailleurs, vocation à s’inscrire dans la durée, puisqu’il perdura une fois la crise sanitaire passée.