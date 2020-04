Oscars 2021 : Les films directement sortis en VOD pourront prétendre à une statuette

L’épidémie de coronavirus va modifier le règlement de la 93e cérémonie des Oscars, qui se tiendra le 28 février 2021. L’Académie des arts et sciences du cinéma a en effet annoncé que les films sortis directement en streaming, sans un passage en salle, pourront concourir exceptionnellement.

En temps normal, cette institution qui remet les prestigieuses statuettes, exige que les œuvres aient été projetées au moins sept jours dans des cinémas de Los Angeles pour pouvoir être sélectionnées. Mais étant donné que les lieux de diffusion en Californie sont fermés depuis la mi-mars, et jusqu’à nouvel ordre, le cahier des charges ne pourra donc être respecté.

Aussi, les Oscars ont déclaré, dans un communiqué officiel, que «les films qui avaient prévu une sortie (au cinéma), mais qui sont d'abord diffusés sur des plates-formes de streaming commerciales peuvent être qualifiés».

Une décision qui suspendra - pendant seulement quelques mois - le débat qui fait rage autour des longs-métrages produits par des plates-formes de vidéo à la demande, à l'instar du géant Netflix. Ce dernier, à l’origine notamment de «The Irishman» de Martin Scorsese (2019) et «Roma» d’Alfonso Cuaron (2018), étaient obligés de projeter brièvement ses œuvres dans les cinémas avant de les mettre sur internet pour satisfaire les Oscars.

L'Académie assure toujours vouloir défendre «la magie du cinéma» projeté sur grand écran dans les salles, mais reconnaît la nécessité d'une «exception temporaire» dans son règlement en raison de la pandémie historique de Covid-19.

Here's what you need to know about the #Oscars:





- For this awards year only, streamed films will be eligible for Best Picture



- Going forward, the Sound Mixing and Sound Editing awards will be combined into one category: Best Sound





For more details: https://t.co/LjBJJHExCN

— The Academy (@TheAcademy) April 28, 2020