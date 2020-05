A l’Apollo théâtre, les artistes jouent sur scène devant des internautes

Depuis le 14 mars, les salles de spectacle ont fermé leurs portes et la date de leur réouverture est encore inconnue. Pour faire face à cette situation jamais vue, l’Apollo Théâtre a lancé, fin avril, une initiative inédite, originale et interactive.

Alors que la rue de l’Apollo théâtre est quasi déserte et que le rideau de fer est évidemment tiré comme partout un France, une poignée d’artistes s’apprête au fil des jours à retrouver le chemin de la scène et partager leur univers avec un public toujours confiné. Afin de maintenir le lien avec les spectateurs et permettre aux artistes de continuer à jouer, le théâtre met en effet à leur disposition leur salle gratuitement, et propose via sa plate-forme de streaming d’assister depuis chez soi, à des spectacles joués en direct dans leur grande salle, évidemment sans public physique. Une démarche rendue possible grâce au développement d’une application spécialement conçue pour l’occasion, qui permet aux humoristes de retrouver le plaisir des planches, mais surtout d'interagir avec une vingtaine d'internautes en live.

Une salle vide, un public d’internautes et des interactions

Sur la scène de l’Apollo, c’est donc devant une salle vide que le duo d’humoristes Oth et Kal - suivi prochainement par d’autres artistes - a donné le coup d’envoi de ce rendez-vous théâtral. Seuls, un régisseur son et lumière et un réalisateur, en charge des cinq caméras qui permettront la retransmission, partageront avec eux les locaux afin de répondre aux restrictions du confinement, qui autorisent les déplacements professionnels dans des conditions très encadrées.

Mais parce que jouer devant une salle vide et sans interaction est inconcevable pour les artistes, le théâtre a eu l’idée originale grâce à un système de vidéo live, de proposer à 20 internautes de partager numériquement cette représentation et de projeter, en temps réel, les réactions de ces derniers. Les visages de ces spectateurs, issus de la communauté de fans de l’artiste et pour qui la représentation sera par ailleurs gratuite, seront en effet diffusés en direct derrière les artistes, à l’image d’un apéro zoom, et occuperont grâce à des écrans dédiés les trois premières rangées afin de permettre aux humoristes d’interagir avec eux.

des billets vendus 8 euros

Les autres spectateurs devront s’acquitter de leur billet pour assister à la représentation via la plateforme de streaming. Ces tickets seront commercialisés huit euros, dont un euro sera reversé à des associations qui soutiennent les personnels engagés en première ligne dans la lutte contre le Covid 19, à l’image des soignants et des pompiers. Plus de 500 billets ont déjà été acheté.

Après le duo Oth et Kal, qui sera à nouveau sur scène les 9 et 10 mai, d’autres artistes sont déjà programmés. L’auteur, compositeur et interprète Antoine Eli se produira le 7 mai. L’humoriste Naïm jouera quant à lui les 15 et 16 mai. Le mentaliste Fabien Olicard et le magicien Maxime Tabard devraient également se lancer dans cette expérience inédite.