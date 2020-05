Banksy jette les super-héros aux ordures et rend hommage aux soignants avec une nouvelle oeuvre

Banksy a dévoilé sur Instagram une oeuvre en noir et blanc pour rendre hommage au travail des soignants.

Un petit garçon y joue avec une poupée habillée en infirmière, masquée, le bras tendu et la cape au vent à l'instar d'une super-héroïne, alors qu'à côté de lui, ses figurines de Superman et de Batman gisent dans une corbeille. Le street-artiste a publié sur Instagram sa nouvelle oeuvre l'accompagnant de la légende «changer les règles du jeu» («Game changer»).

L'oeuvre a été offerte à l'hôpital universitaire de Southampton au Royaume-Uni, l'un des pays les plus durement touchés par l'épidémie de Covid-19, et un hôpital où des soignants ont payé de leur vie le combat contre la maladie, comme l'a confié Paula Head, directrice du centre, à la BBC.

Ce dessin en noir et blanc est désormais installé dans l'hôpital jusqu'à l'automne en attendant d'être mis aux enchères au profit du système de santé britannique, a annoncé l'agence Press Association. «Sans aucun doute, elle redonnera le moral à tous ceux qui travaillent et sont soignés dans notre hôpital» a ajouté la directrice de l'établissement, qui a qualifié cette oeuvre sur Twitter de «toile inspirante pour faire une pause et réfléchir dans ces temps sans précédents».

So proud to reveal this amazing piece of art Painting for Saints, created by #Banksy as a thank you to all those who work with and for the NHS and our hospital. Temporarily on display @UHSFT. An inspirational backdrop to pause and reflect in these unprecedented times. pic.twitter.com/3QIgMyrlcA

— Paula Head (@paulahead_UHS) May 6, 2020