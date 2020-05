Le centre Pompidou devrait rouvrir ses portes cet été

Le Centre Pompidou a annoncé la réouverture probable du lieu en juillet 2020 et laissé entrevoir un calendrier des expositions à partir de l'automne.

Si le déconfinement de ce lundi 11 mai n'autorisait la réouverture que des petits musées, les «grands» musées semblent se mettre en ordre de marche. Le premier d'entre eux : le Centre Pompidou.

Ce lieu phare de l'activité culturelle parisienne pourrait rouvrir en juillet 2020 «sous réserve des décisions qui seront prises par les autorités compétentes pour la réouverture des grands établissements culturels et les conditions de leur exploitation», indique le communiqué.

Sur la base de cette réouverture, le centre a donc donné un calendrier (lui aussi, sous réserve des conditions sanitaires du moment) pour la fin de l'année 2020.

Matisse et Christo maintenus

De nombreuses expositions sont prévues à partir d'octobre 2020, tels qu'Hito Steyerl, Jeremy Shaw ou encore les nommés du Prix Marcel Duchamp.

Parmi les plus attendues, l'exposition «Matisse, comme un roman» initialement prévue du 13 mai au 31 août 2020, en hommage au 150e anniversaire de l'artiste, sera présentée du 21 octobre au 22 février 2021 dans la Galerie 1.

L'exposition «Christo et Jeanne Claude. Paris !» déjà en place, devait débuter le 16 mars comme introduction à l'empaquetage de l'Arc de Triomphe par l'artiste en septembre 2020, mais aucune information n'a encore filtrée sur la tenue, ou non, de cet évènement artistique. L'exposition sera en tout cas visible dès la réouverture du Centre Pompidou (s'il ouvre en juillet) dans la galerie 2 et prolongée jusqu'au 19 octobre 2020.

Jeu de dominos

Parmi les nombreuses annonces du communiqué, toutes les expositions initialement prévues à l'automne sont reportées. La rétrospective Baselitz, peintre allemand entré à l'Académie des Beaux Arts en 2019, fixée auparavant d'octobre 2020 à février 2021 est reportée d'un an (automne 2021) et l'exposition «Alice Neel, un regard engagé» prévue de juin à août 2020, sera reprogrammée en 2022.

La Galerie de photographies ouvrira, elle, à l'automne avec l'exposition «Dust» (21 octobre 2020 - 8 mars 2021) puis l'exposition sur le photographe des années 1940, Gaston Paris, prévue du 17 juin au 14 septembre 2020, est reportée au printemps 2021.