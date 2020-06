Le Louvre, Orsay, Pompidou... l'agenda des réouvertures de musées à Paris

Depuis ce 2 juin 2020, tous les musées sont autorisés à rouvrir, selon des procédures sanitaires strictes. Voici la liste des musées parisiens qui accueillent déjà du public, et ceux qui s'y préparent.

Alors que les petits musées ont pu rouvrir dès le 11 mai, tous n'étaient pas prêts pour accueillir du public dans les conditions sanitaires requises, sans compter les grands musées encore contraints à la fermeture. Depuis le 2 juin, la situation a bien évolué et désormais tous les musées peuvent rouvrir leurs portes. Voici un agenda non exhaustif des (très nombreux) musées de la Ville Lumière.

En Juin

- Le musée d'Orsay rouvre le 23 juin avec notamment les expositions «James Tissot, l'ambigu moderne (1836-1902)» et «Au pays des monstres. Leopold Chauveau (1870-1940)» jusqu'au 13 septembre 2020. Le port du masque sera obligatoire, tout comme la réservation via la billetterie électronique avec ticket horodaté. La mise en vente de ces billets sera ouverte dès le 8 juin.

- Le musée de l'Orangerie accueillera du public dès le 22 juin avec accès à la billetterie électronique obligatoire et ouverte également à partir du 8 juin. Seules les salles des Nymphéas (Claude Monet) seront accessibles au public.

- Le musée du quai Branly - Jacques Chirac rouvre ses portes le 9 juin. Deux expositions s'y tiendront, notamment du 30 juin au 1er novembre 2020 : «A toi appartient le regard» et «La liaison infinie entre les choses».

-Le musée de la Monnaie de Paris accueille petits et grands depuis le 2 juin, en accès gratuit tout le mois, mais avec réservation indispensable en ligne. L'occasion de visiter un joli lieu assez méconnu face aux quais de Seine, et d'en apprendre un peu plus sur les secrets de fabrication de nos pièces et de pas mal d'oeuvres d'art.

- Le musée Eugène Delacroix travaille à une réouverture le lundi 22 juin. Un accueil personnalisé par petits groupes sera proposé aux visiteurs et la réservation d'un créneau horaire obligatoire.

- La Fondation Lafayette Anticipations a rouvert ses portes depuis le 25 mai avec la prolongation de l'exposition «Rachel Rose», prolongée jusqu'au 13 septembre 2020.

- L'Atelier des lumières a rouvert ses portes le 27 mai avec ses deux expositions immersives «Monet, Renoir...Chagall. Voyages en Mediterranée» et «Yves Klein. L'infini bleu».

- L'espace Lafayette-Drouot se tourne à nouveau vers la rue et Banksy, dont l'exposition est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020.

-Le musée en herbe accueillera les plus petits à partir du 13 juin avec la prolongation de l'exposition «Araignées, lucioles et papillons». Visites animées et ateliers sont malheureusement pour l'instant suspendus.

- La Fondation Giacometti, située dans le quatorzième arrondissement de Paris, a rouvert le 15 mai avec son exposition «A la recherche des oeuvres disparues», prolongée jusqu'au 21 juin.

-Le tout jeune Musée de l'Illusion inauguré en décembre dernier, et après quelques déconvenues au moment du déconfinement, a finalement rouvert ses portes avec toutes les autorisations requises.

-Le Museum national d'Histoire naturelle va rouvrir progressivement ses différents sites. Si les espaces ouverts comme le Jardin des Plantes et sa Ménagerie ouvrent leurs grilles respectivement le 5 et le 8 juin, les galeries (Grande Galerie de l'Evolution, Galerie de Paléontologie, Galerie de Minéralogie) accueilleront à nouveau du public à partir du 24 juin avec des parcours de visite adaptés, une réservation des billets se faisant uniquement en ligne et l'interdiction des visites de groupe. Même date et conditions pour le Musée de l'Homme dans lequel seule la Galerie de L'homme et les expositions temporaires («Je mange donc je suis» jusqu'au 31 août et «Etre beau» jusqu'au 31 décembre) accueillent du public.

- La Cité des sciences et de l'industrie va de nouveau ouvrir ses portes à partir du 27 juin 2020 avec la prolongation de l'excellente exposition «Espions», qui saura trouver de nouveaux fans avec la diffusion de la dernière saison du «Bureau des légendes» sur Canal + pendant le confinement.

- Le Palais de la découverte rouvre le 23 juin avec l'exposition «De l'amour» jusqu'au 31 août.

- Le Palais de la Porte Dorée rechausse ses souliers vernis dès le 16 juin avec l'exposition «Christian Louboutin : l'exhibition(iste)» prolongée jusqu'au 4 janvier 2021. L'aquarium tropical du site, toujours fermé, propose néanmoins son annuelle fête de l'océan en ligne samedi 6 juin à 12h et 17h.

- Le musée des Arts Décoratifs accueillera à nouveau les passionnés à travers deux expositions : «Harper's Bazaar, premier magazine de mode» et «Le dessin sans réserve; Collections du musée des Arts Décoratifs», à partir du 23 juin, et toutes deux prolongées jusqu'au 4 janvier 2021. Il faudra attendre le 7 juillet pour admirer les collections permanentes du musée.

- Le musée Marmottan-Monet est ouvert depuis le 2 juin, avec notamment l'exposition «Cézanne et les maîtres. Rêve d'Italie».

- Le musée Jacquemart-André accueille les fans de couleurs et de voyages avec l'exposition «Turner, peintures et aquarelles. Collections de la Tate».

- Le musée Maillol rouvre ses portes à partir du 10 juin, avec notamment l'exposition «Esprit es-tu là ? Les peintres et les voix de l'au-delà», jusqu'au 1er novembre.

- Le Petit Palais pourraient rouvrir le 16 juin s'il parvient à réunir les conditions de réouverture au public. On pourra alors venir y admirer jusqu'au 4 octobre l'exposition «La Force du dessin - Chefs d'oeuvre de la Collection Prat».

- Les Musées de la Ville de Paris tels que le musée Bourdelle, le musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc-musée Jean Moulin, le musée de la Vie Romantique, la maison de Balzac, le musée Cernuschi et les Catacombes seront ouverts au public à partir du 16 juin. Les expositions de ces musées ont, elles, été prolongées en raison des deux mois de confinement et de fermeture. «Les Contes étranges de N.H. Jacobsen» seront visibles jusqu'au 26 juillet au musée Bourdelle, le musée de la vie romantique présentera «Coeurs du romantisme dans l'art contemporain» jusqu'au 13 septembre, «1940 : les parisiens dans l'exode» restera en place jusqu'au 13 décembre au tout nouveau musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc-musée Jean Moulin et jusqu'au 16 août, les fans de Balzac pourront se régaler de «La Comédie humaine, Balzac par Eduardo Arroyo» à la maison de Balzac.

- La Crypte archéologique de l'Ile de la Cité présente l'exposition «Notre Dame de Paris, de Victor Hugo à Viollet le Duc» depuis que le parvis de Notre-Dame est rouvert au public.

- Le château de Versailles se fera bon prince en ouvrant ses grilles au public à partir du 6 juin (jardins également ouverts).

En Juillet

- Le musée du Louvre se prépare à rouvrir le 6 juillet prochain. En attendant, le jardin du Carrousel et celui des Tuileries sont déjà ouverts (jeux de ballons et rassemblements de plus de dix personnes interdits). La réservation en ligne, même pour les bénéficiaires de la gratuité ou porteurs de carte d'entrée permanente, sera obligatoire et ouverte à partir du 15 juin. Le port du masque sera obligatoire.

L'exposition «Figure d'artiste» organisée dans le cadre de la saison consacrée aux génies de la Renaissance, est prolongée tout l'été et se veut spécialement conçue pour des visites en famille.

- Le Centre Pompidou rouvre ses portes au public à partir du 1er juillet, avec notamment l'exposition «Christo et Jeanne-Claude. Paris !».

- Le Grand Palais rouvre ses portes le 1er juillet avec l'exposition Pompéi que les passionnés peuvent déjà découvrir en virtuel depuis le confinement. Une exposition immersive dans les rues de la ville ensevelie suite à l'éruption du Vésuve en 79 avant Jésus-Christ. L'occasion également de découvrir les dernières découvertes archéologiques. Ouverture de la billetterie en ligne le 8 juin.

- La Cinémathèque française accueillera à nouveau du public dès le 15 juillet avec l'exposition qui saura remonter le moral des plus déprimés par l'époque : «Louis de Funès», visible tout l'été.

- Le musée Picasso devrait accueillir du monde dès la troisième semaine de juillet avec l'exposition «Picasso et la bande dessinée» ainsi que «Picasso poète» jusqu'au 3 janvier 2021.

- Le musée Rodin rouvrira le 7 juillet.

- Le musée Guimet rouvre ses portes le 8 juillet avec deux expositions «Fuji, pays de neige» du 15 juillet au 12 octobre 2020 et «Carte blanche à Ru Xiao Fan» prolongée jusqu'au 21 septembre.

- Le musée d'Art Moderne de Paris devrait rouvrir courant juillet. Aucune date précise n'a encore été communiquée. Les expositions temporaires devraient, elles, reprendre pour l'automne.

- Le musée Cognacq-Jay rouvrira également courant juillet, sans plus de précisions pour l'instant.

Reprise des travaux de rénovation

Les travaux de rénovation entrepris au musée Carnavalet-Histoire de Paris, au Palais Galliera - musée de la mode de la Ville de Paris et à la maison de Victor Hugo ont repris depuis le déconfinement de la capitale. Aucune date d'ouverture de ces musées n'a encore été annoncée.

En attendant, les visiteurs - petits et grands - peuvent continuer à se rendre sur le site Paris Musées, enrichi de contenus culturels et de visites virtuelles depuis le début du confinement ou sur les sites des différents musées qui proposent, pour la plupart, de bons contenus en ligne.

