Un français sur dix aurait commencé à écrire un livre pendant la période de confinement

Qu'ont donc fait les Français pendant le confinement ? Une étude montre qu'ils n'ont pas consacré leur temps qu'à regarder des séries et faire du pain.

Selon une enquête menée en ligne début mai par Harris Interactive (sur un échantillon de 1166 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus) pour La Journée du Manuscrit et Actualitté, plus de 5 millions de personnes ont entamé, en France, l'écriture d'un manuscrit, soit une personne sur dix déclarant avoir profité de cette période de confinement pour entamer un travail d'écriture.

Un résultat tellement étonnant que Vincent Montagne, Président du Syndicat National de l'Edition (SNE), n'a pas caché sa joie au site Actualitté : «une excellente nouvelle qui confirme l'importance de l'écrit, du développement de l'imaginaire et de l'épanouissement personnel qui en découle».

Contrairement à ce que les plus grincheux annoncent, le livre (et/ou l'écriture) n'est donc pas encore sur son lit de mort. D'ailleurs, 22 % des personnes interrogées ont déclaré avoir acheté au moins un livre pendant cette période confinée, et 54 % des Français déclarent avoir lu au moins un livre depuis le 17 mars (en moyenne 2,5 livres sur cette période).

Un retour vers les librairies traditionnelles à prévoir ?

Autre chiffre intéressant de cette étude, les Français interrogés seraient plutôt attachés à la librairie traditionnelle, puisque si seulement 7 % ont acheté un livre pendant le confinement auprès d'une librairie (en drive, click and collect, etc…), 40 % du panel souhaite désormais retourner en librairie pour acheter des livres. Une bonne nouvelle donc pour les libraires, sévèrement impactés par la crise du Covid-19 ? Espérons que ces bonnes résolutions tiendront la route face aux géants du Net. L'avenir le dira.

Un aperçu des prochaines rentrées littéraires ?

Il serait intéressant de savoir si des millions de journaux de confinement vont se presser dans les boîtes aux lettres des maisons d'édition. Est-ce que le climat anxiogène a-t-il pu pousser à l'imaginaire, ou s'est-il vu juste exorcisé sur le papier par les confinés ?

Si pour Vincent Montaigne «des pépites sont sûrement en gestation», les réseaux sociaux s'en donnent en tout cas à coeur joie depuis le début de la crise sanitaire, en mettant à mal le penchant français pour l'autofiction.

Et le prix découverte de la rentrée littéraire 2021 est attribué à #COVID19 #confinementjour22 — Lolo (Eddard Mingwe Auteur) (@EDDARDMINGWE) April 6, 2020

En attendant d'être publiés, les auteurs en herbe peuvent envoyer leurs manuscrits depuis le 1er mai sur le site de La journée du Manuscrit. Inspirée de la fête de la Musique, cette Journée du Manuscrit Francophone offre, depuis 2013, la possibilité de publier, le 24 octobre, gratuitement tous les textes envoyés et le diffuser auprès des libraires.