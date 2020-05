Les hommages se succèdent après l'annonce de la mort de l'acteur Michel Piccoli

Monstre sacré du 7e art, l’acteur et réalisateur Michel Piccoli est mort le 12 mai à l’âge de 94 ans, a-t-on appris ce lundi. Sa disparition a suscité une pluie d’hommages de la part du monde du cinéma, ainsi que des personnalités politiques.

Godard, Renoir, Resnais, Demy, Melville, Buñuel, Godard, Varda et Hitchcock, Michel Piccoli a tourné avec les plus grands réalisateurs, avant de lui-même sauter le pas et passer derrière la caméra à l’âge de 70 ans.

«C'est un homme qui a décidé d'avoir comme plan de carrière son désir (...). Il n'y a qu'à regarder ses films, qu'ils soient anciens ou récents et on s'apercevra que l'on a eu affaire à un génie», a déclaré le comédien Pierre Arditi sur RTL, en apprenant son décès ce lundi.

L'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob, a rendu hommage à son ami de longue date avec qui il avait écrit le livre d'entretiens «J'ai vécu dans mes rêves», paru en 2015. «On ne dirigeait pas Piccoli. On le filmait. C'était inutile de lui donner des indications de jeu. Le personnage qu'il interprétait le guidait. Il accueillait l'évidence des choses de la vie», a-t-il précisé à l'AFP.

L’éditeur, animateur et essayiste Eric Naulleau a tenu à saluer «ce génie» qui était «(son) acteur préféré avec Jean Gabin».

«Nous avons fait une lecture ensemble pour une pièce au Théâtre Édouard VII. J’étais TE-RRO-RI-SÉ et je ne vous l’ai pas dit : Je vous aimais beaucoup !», s’est souvenu le comédien Manu Payet dans un message posté sur son compte Instagram.

Le journaliste Bernard Pivot, ainsi que les actrices Marina Foïs et Laura Smet, ont aussi fait part de leur tristesse.

Michel Piccoli qui se disait «passionnément, obsessionnellement, lucidement de gauche», n’a cessé tout au long de son existence de militer et de s’engager dans des combats de société en France, comme à l’étranger. S’il n’a jamais été membre du Parti socialiste, l’acteur a néanmoins soutenu nombre de ses représentants.

«C’était un immense acteur. Et un compagnon de route de la gauche», a précisé sur Twitter Olivier Faure, Premier secrétaire du PS.

De son côté, Martine Aubry a rappelé quel artiste «hors du commun» il était, et a insisté sur les «magnifiques souvenirs» que «cet homme engagé tout au long de sa vie» laissera dans «nos mémoires». La maire (PS) de Lille, alors patronne des Socialistes, avait été interpellé en 2009 par Michel Piccoli et de nombreux artistes, alors que la loi Hadopi sur le téléchargement illégal faisait débat.

«Magistral dans le cinéma de Claude Sautet, Michel Piccoli était de ces immenses comédiens dont le regard suffit à vous transporter. Du cinéma au théâtre, il impressionnait par l'incroyable justesse de son jeu. Cet homme généreux à l'engagement sincère va beaucoup nous manquer», a déclaré le ministre de la Culture, Franck Riester. Son prédécesseur, Jack Lang, s'est lui aussi montré extrêmement peiné en apprenant la disparition de cet «ardent militant de la culture».

