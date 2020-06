Mort de Christo : le Centre Pompidou lui rend hommage et consacre à l'artiste une exposition en juillet

L'artiste plasticien décédé le 31 mai, aurait dû prochainement empaqueter l'Arc de triomphe. Le Centre Pompidou lui consacrera une grande exposition à partir du 1er juillet 2020.

C'est par le biais d'un communiqué sobre que Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou, salue un «enchanteur» et «une magnifique personne alliant audace, détermination et une profonde humanité».

Bernard Blistène, directeur du Musée national d'Art Moderne - Centre Pompidou, se souvient, lui, de son duo avec sa compagne, Jeanne-Claude, avec qui il empaqueta notamment le Pont Neuf. «J'ai aujourd'hui une pensée pour Jeanne-Claude qu'il rejoint pour l'éternité. Ils avaient fait de leurs vies un destin», écrit-il. Pour cet éminent spécialiste d'art contemporain, l'oeuvre de Christo et Jeanne-Claude est «essentielle à l'histoire de l'art de notre temps».

Une exposition à partir du 1er juillet

Cela devait être un prélude à l'empaquetage de l'Arc de triomphe prévu en septembre, ce sera finalement plus un hommage à l'artiste et à sa femme. La grande exposition retraçant la période parisienne de Christo et de sa femme, Jeanne-Claude, de 1958 à 1964, qui aurait dû être inaugurée le 16 mars, mais avait été annulée avec la crise sanitaire, sera finalement visible à partir du 1er juillet. Avant le décès de Jeanne-Claude en 2009, le couple travaillait ensemble à l'élaboration de leurs projets artistiques pharaoniques. «Trente-cinq ans après que Jeanne-Claude et moi avons emballé le Pont-Neuf, je suis impatient de travailler à nouveau à Paris pour réaliser notre projet pour l'Arc de Triomphe», avait alors déclaré l'artiste en pleine préparation de cette exposition.

Après son Pont-Neuf empaqueté qui avait fait scandale à Paris en 1985, Christo aurait dû réitérer avec, cette fois, l'emballage de l'Arc de Triomphe. Avant de mettre en oeuvre ce projet pharaonique, l'artiste bulgare avait alors, comme à son habitude, signé dessins préparatoires et collages, vendus afin de financer «L'Arc de Triomphe empaqueté». Ils seront présentés dans l'exposition aux côtés des maquettes et lithographes plus anciennes qui avaient tout autant aidé à l'autofinancement du projet dont la genèse prend pied dans les années 1960.

André Grossmann© 2018 Christo

En plus de l'exposition, le Centre Pompidou a prévu, en accord avec la famille de l'artiste, de rendre un dernier hommage à l'artiste.

Le CMN (Centre des Monuments Nationaux) a indiqué à l'AFP que l'installation à l'Arc de Triomphe devrait bien avoir lieu malgré le décès de l'artiste. L'empaquetage se poursuit «conformément aux voeux de l'artiste» et ce, du 18 septembre au 3 octobre 2021, soit un an après les dates initialement prévues en raison de la pandémie actuelle.

«Christo et Jeanne-Claude. Paris !», du 1er juillet au 19 octobre au Centre Pompidou.

