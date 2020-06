Cinéma, concert, spectacle, parc à thème, expo… 93 % des Français en manque de divertissement, selon une étude

Alors que la vie culturelle redémarre progressivement mais est encore loin d’avoir retrouvé une activité normale, les Français semblent attendre avec impatience cette reprise. Suite au confinement, plus de 90 % se déclarent être en manque d’activités de divertissement : festivals, concerts, night clubs, sports, salons, foires, conventions, mais aussi cinémas et parcs à thème.

Cependant, neuf Français sur dix notent être inquiets d’y participer à nouveau dans ce contexte. C’est ce que révèle l’étude « Les Français & la reprise des activités de divertissement événementiel post-confinement » réalisé par l’IFOP, fin mai, pour le compte de Weezevent, solution de création de billetterie en ligne.

Une envie de divertissement malgré des craintes

Les Français ont envie de divertissement et ils comptent retrouver le chemin des salles, obscures, de concert, de spectacle, des musées, des matchs ou événement sportifs. Alors que neuf français sur dix ont participé à au moins un événement au cours de ces trois dernières années - le cinéma arrivant en tête à 69 % suivi des concerts et spectacles (47%), des parcs à thème (46%), des musées (44%) ou encore des festivals (22%) - la totalité des personnes interrogées comptent en effet reprendre leurs activités. Reste à savoir quand.

A court terme, 67% des sondés déclarent qu’ils participeront à une activité de divertissement dès les premières semaines, note l’étude. Un chiffre à mettre en perspective, puisque plus de la moitié déclarent quand même attendre de pouvoir vivre ces évènements dans des conditions identiques à l’avant-crise.

Des craintes variables selon les événements

Naturellement, plus la distanciation physique est difficile à appliquer, plus les personnes interrogées se disent inquiètes. Concernant la fréquentation des salles de cinéma, par exemple, qui pourront rouvrir le 22 juin prochain sur tout le territoire, 10 % déclarent n’avoir aucune inquiétude, 32 % se disent légèrement inquiets, 35 % avoir une inquiétude élevée et 21 % très élevée.

Par ailleurs, la fréquentation des salles de concerts et de spectacles n’inquiète pas 8 % des sondés, provoque une légère inquiétude pour 22 % d’entre eux, quand 34 et 36 % se disent respectivement ressentir une inquiétude élevée et très élevée.

Le retour au musée semble plus rassurant. Près de 20 % n’affichent aucune crainte, et 46 % expliquent être légèrement inquiets. En revanche, la fréquentation des night-clubs inquiète largement, avec un sondé sur deux exprimant une très grande inquiétude.

Plus de la moitié des sondés placent, par ailleurs, les mesures sanitaires prises par les organisateurs en tête des critères les plus importants pour participer, à nouveau, à un de ces rendez-vous.

Un budget divertissement maintenu après la crise

Du côté des bonnes nouvelles pour le secteur du divertissement, durement frappé par la crise sanitaire et contraint d’interrompre l’ensemble des activités, qu’il s’agisse aussi bien des institutions culturelles, des salles de cinéma, de spectacles, comme des lieux de loisir à l’instar des parcs à thème ou des discothèques, les Français ne comptent pas amputer leur budget loisir. Ainsi, 85% des personnes interrogées veulent maintenir ou augmenter ce dernier.

Une nouvelle perception des évènements digitaux

Concert, spectacle, happening… Afin de garder le lien avec le public, les événements en ligne se sont multipliés pendant le confinement. Des rendez-vous largement plébiscités par le public confiné. Une chose est sûre, bien qu'appréciés ces derniers mois, ces rendez-vous ne remplaceront pas les événements «live» organisés en salle ou en plein air. Ils pourraient cependant avoir fait évoluer les mentalités. Un Français sur cinq serait, aujourd’hui, prêt à payer pour assister à une version digitale d’un évènement.