Voici ce que l'on sait du film de Tom Cruise dans l'espace

Alors qu'au mois de mai on apprenait que l'acteur Tom Cruise souhaitait tourner un film dans l'espace, le projet semble se préciser.

Le 5 mai dernier, le directeur de la NASA, Jim Brindenstine, se réjouissait sur Twitter de travailler prochainement avec l'acteur et producteur de 57 ans autour d'un film tourné dans la station spatiale internationale. Le site spécialisé Deadline ajoutait alors que ce projet impliquerait également SpaceX, la société d'Elon Musk.

Trois mois plus tard, quelques détails commencent à fuiter sur les négociations entourant ce projet.

Selon le site du New York Post, il n'aurait fallu à Tom Cruise qu'une seule petite réunion Zoom pour convaincre les studios Universal Pictures de débloquer un budget de 200 millions de dollars, sans même avoir finalisé l'écriture d'un scénario. Doug Liman («Edge of tomorrow») et Christopher McQuarrie («Mission impossible»), deux cinéastes habitués à tourner avec le réalisateur, auraient été présents à cette réunion.

Preuve de leur intérêt pour les voyages dans l'espace : Doug Liman aurait participé au lancement de la fusée SpaceX Falcon 9 au côté de Tom Cruise le 30 mai dernier.

Doug Liman pourrait se charger de la réalisation en orbite quand Christopher McQuarrie se chargerait des prises de vue au sol.

Tout cela n'est qu'au stade embryonnaire de la négociation puisque les besoins logistiques risquent bien d'être encore plus vertigineux : à ces 200 millions de dollars pourraient s'ajouter des sommes colossales pour pouvoir embarquer matériel et professionnels hors de l'atmosphère terrestre.

Pour l'instant, Elon Musk n'a pas confirmé la participation de Space X à ce projet, et a uniquement répondu sur Twitter au dirigeant de la NASA que ce projet devait être «très amusant».

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020