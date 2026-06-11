«24 Jump Street» : Jonah Hill et Channing Tatum en pourparlers pour reprendre leurs rôles dans la franchise comique

Un film «24 Jump Street», suite de «21 Jump Street» et «22 Jump Street» serait en préparation. Les stars de la franchise seraient en pourparlers pour revenir.

Pas de 22 sans 24 ? Douze ans après la sortie de «22 Jump Street», un nouveau film de la saga «21 Jump Street» est en préparation, a annoncé ce mercredi Variety.

Une nouvelle qu’un récent post Instagram du producteur Neal H. Moritz semble officialiser, comme celle du titre «24 Jump Street».





Selon Variety, Jonah Hill et Channing Tatum, stars des films, seraient actuellement en pourparlers pour revenir dans ce troisième volet de la franchise. Côté technique, le magazine croit savoir que Rodney Rothman («Spider-Man : New Generation») réalisera le film et qu’il a co-écrit le scénario avec Jonah Hill et Meghan Malloy. Phil Lord et Chris Miller, qui ont réalisé les deux premiers films - «21 Jump Street» en 2012 et «22 Jump Street» en 2014 - seront de retour, mais cette fois à la production.

La franchise cinématographique est une parodie assumée de la série télévisée «21 Jump Street», qui avait été diffusée pour la première fois entre 1987 et 1991 et qui avait révélé Johnny Depp. Cette dernière suivait des policiers infiltrés dans un lycée pour démanteler un réseau de trafic de drogue.

Après être retournés au lycée pour résoudre une affaire dans «21 Jump Street», Jonah Hill et Channing Tatum s’étaient retrouvés sur les bancs de la fac pour démanteler un trafic de drogue dans «22 Jump Street».

500 millions de dollars de recettes

Avec le premier volet, Channing Tatum - à l’époque une des étoiles montantes d’Hollywood - avait fait sa première incursion dans une comédie. «Nous nous sommes très bien entendus avec Channing. Ça a vraiment été une chance qu'on accroche à ce point. Nous sommes devenus comme des frères. C'est un type formidable», avait confié Jonah Hill à l’AFP, qui était lui déjà apparu dans de nombreuses comédies dont «40 ans, toujours puceau», «En cloque mode d'emploi» et «Funny people».

Les deux premiers films avaient dépassé les 500 millions de dollars (433,96 millions d'euros) de recettes au box-office mondial. Quant à savoir pourquoi le prochain film ne s’appellerait pas «23 Jump Street», il semblerait qu'il s'agisse d'une blague sur le long délais entre ce prochain film et le précédent.

A noter qu’un temps Sony aurait envisagé un crossover avec «Men in Black», mais la fusion n’a finalement jamais abouti.