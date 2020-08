Jack Cherman, ancien guitariste de Red Hot Chili Peppers, est mort

Une figure du Rock s'est éteinte. Le guitariste du premier album des Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman, est mort à l'âge de 64 ans, a annoncé le groupe américain.

«Nous souhaitons bon voyage à Jack Sherman dans le monde de l'au-delà, car il nous a quittés», a tweeté le groupe dans la nuit de vendredi à samedi.

We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN

