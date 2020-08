Rock en Seine : une soirée spéciale diffusée ce jeudi soir

Alors que le festival Rock en Seine, qui devait se tenir du 28 au 30 août, a été annulé, une formule spéciale est proposée ce jeudi 27 août dès 21 h. Baptisée Le festival des festivals, cette soirée, retransmise sur France 2, France.tv et France Inter, réunira une vingtaine d’artistes de la scène hexagonale.

Faire vivre la musique malgré tout. Telle est l’intention de ce rendez-vous symbolique joué en live et diffusé en direct pour trois heures trente de concert. « Cette soirée porte la parole des festivals, souligne l’importance de la musique live, du spectacle vivant. C’est une soirée manifeste, un témoignage d’espérance et de volonté, celles de continuer à travailler sous les formes possibles dans le cadre sanitaire que nous connaissons », a ainsi expliqué Emmanuel Hoog, présidente de Rock en Seine à l’AFP.

Vingt artistes se relayeront

Présentée par Nagui et Leïla Kaddour depuis le Domaine de Saint-Cloud, la soirée rassemblera toutes les générations et tous les styles, d'Alain Souchon à Camelia Jordana en passant par Izia, Dadju, Hatik, Christine and the Queens, Oxmo Puccino, Jeanne Added, Pomme, Charlotte Gainsbourg, Sébastien Tellier, Calogero, Benjamin Biolay, Jane Birkin, Catherine Ringer, Yseult, Sandra Nkaké, L, ou encore Sofiane Saidi. Des artistes qui interprèteront une à deux chansons.

Philippe Katerine viendra clore ce rendez-vous. L’auteur, compositeur, interprète, sacré artiste masculin de l’année à l’occasion des Victoires de la musique, se produira quant à lui pendant une heure.

1500 spectateurs invités

Alors qu’habituellement Rock en Seine réunit 100 000 spectateurs, seules 1500 personnes pourront assister à ce rendez-vous in situ. Des invitations gratuites avaient été mises en ligne sur inscription.