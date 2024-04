Voici les 5 festivals de musique qui génèrent le plus d'argent dans le monde

L’été, les festivals de musique battent leur plein dans le monde entier, générant pour certains des recettes stratosphériques. Alors que la saison s’ouvre bientôt, voici les événements qui rapportent le plus d’argent.

Corona Capital Festival

En cinquième position, on retrouve le Corona Capital, un festival de musique organisé chaque année à l'Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuit automobile situé à Mexico, au Mexique. Selon le site Statista, ce festival a rapporté 20,5 millions de dollars en 2023, soit environ 19,3 millions d’euros. Cette année, les amateurs de rock et de musiques alternatives pourront s’y rendre entre le 9 et le 11 août.

Tecate Pal Norte

À la quatrième place du classement, figure un autre festival mexicain : le Tecate Pal Norte. Installé dans le parc Fundidora, dans la ville de Monterrey, ce festival est organisé à la fin du mois de mars. Cette année, Imagine Dragons, Kendrick Lamar ou encore Blink-182 ont fait le déplacement. L’an passé, ce festival a rapporté 20,7 millions de dollars, soit près de 19,4 millions d’euros.

Phish Riviera Maya

La troisième marche du podium est occupée par le Phish Riviera Maya, un festival encore une fois mexicain, et dont le cadre est idyllique. Il est situé en bord de mer, sur la péninsule du Yucatán, au nord-est du pays. Lors de l’édition 2023, ce festival a généré 22,1 millions de dollars, ce qui représente 20,7 millions d’euros.

Hard summer

Chaque été au mois d’août, des milliers de fêtards, amateurs de house et de techno, convergent vers Los Angeles pour participer au Hard Summer, un festival qui accueille cette année Major Lazer, Disclosure, Nelly Futardo ou encore le DJ Subtronics. En 2023, cet événement a généré 29,9 millions de dollars, soit environ 28 millions d’euros.

Outside Lands

Et la palme du festival le plus rentable est attribuée… au Outside Lands, un festival californien qui a rapporté 40,1 millions de dollars l’année dernière, c’est-à-dire 37,6 millions d’euros. Il prend ses quartiers début août dans le parc du Golden Gate, à San Francisco. Au menu : une programmation variée, mêlant musique, art, humour et gastronomie.