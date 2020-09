James Bond : une intelligence artificielle dévoile le nom du meilleur successeur de Daniel Craig

C’est un rôle mythique campé par six acteurs en près de 60 ans. Alors que Daniel Craig s’apprête à raccrocher le costume de l’agent 007, une intelligence artificielle a planché sur le nom de l’acteur britannique le plus à même de lui succéder.

Pour identifier le meilleur prétendant au titre de futur James Bond, l’algorithme développé par Largofilms a créé pour chaque acteur un ADN à partir de plus de 1000 éléments – personnages campés à l’écran, élément de l’histoire, genre cinématographique - et l’a comparé à l’ADN du personnage du célèbre espion créé par Ian Fleming. Avec un score de 92, 3 % de compatibilité, Henry Cavill, qui, ironie du sort, avait déjà figuré parmi les finalistes pour le rôle en 2005 - échouant en raison de son jeune âge - arrive en tête des meilleurs successeurs. Il coiffe au poteau Richard Armitage (92 %) à l’affiche de « Captain America» et « Le Hobbit », le très populaire Idris Elba (90, 9 %) Golden Globe du meilleur acteur dans une série en 2012, et Charlie Hunnam ( 90, 6 %), révélé dans la série « Sons of anarchy ». Nul doute l’acteur britannique, actuellement à l’affiche de la série The Witcher, et qui s’est également illustré dans le costume de Superman, serait ravi d'enfiler le costume de l'agent au service de Sa Majesté.

Si traditionnellement, le rôle de l'agent 007 a plutôt été confié à des acteurs britanniques, pour aller plus loin, l’IA de Largofilms a donc également imaginé un casting plus international. Dans ce contexte, le néo-zélandais Karl Urban (96.7%), révélé dans la trilogie du « Seigneur des anneaux » et qui cartonne dans la série «The Boyz», et les américains Chris Evans (93.9%) et Will Smith (92.2%) seraient des candidats parfaits pour le rôle.

Et pourquoi pas Angelina Jolie ?

Parité oblige, l’algorithme a également cherché à savoir quelle serait la meilleure actrice pour interpréter le rôle, et ce bien que l’option d’un personnage féminin pour camper l’agent de sa majesté ait été exclu par les producteurs de la saga. Gina Carano (97.3%) à l’affiche de « The Mandalorian », Katee Sackhoff (94.4%), qui en 2003 a connu le succès dans la peau du lieutenant Starbucks dans « Battlestar Galactica », campé par un homme dans la série d’origine, Angelina Jolie (94.2%) ou encore Milla Jovovich (93.1%) figurent en tête des meilleures prétendantes.

Alors que le 25èmeopus de la saga James Bond « Mourir attendra », sortira le 11 novembre prochain avec Daniel Craig, reste à savoir à présent si la production fera confiance à l’intelligence artificielle pour choisir le prochain agent 007. Un personnage successivement campé à l’écran par Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan.