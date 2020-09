Journées du Patrimoine : 5 lieux insolites et en plein air à visiter à Paris et ses alentours

Les 19 et 20 septembre prochain, place aux Journées Européennes du Patrimoine et les visites de lieux méconnus et souvent fermés au public. Voici 5 idées de parcours insolites et en plein air.

Malgré des conditions sanitaires strictes de visites dûes à l'épidémie de Covid-19, les Journées Européennes du Patrimoine vont se tenir dans une majorité de sites français. L'occasion de bonnes visites à l'air libre et à l'abri des foules. Un stress en moins dans cette période troublée.

Giverny : rando impressionniste

Quoi de mieux qu'une balade dans la nature pour découvrir les inspirations des grands peintres impressionnistes ? C'est l'idée qu'ont eu les organisateurs de la « randonnée impressionniste». Au départ du musée des impressionnistes de Giverny, cette marche de 7 kilomètres (au dénivelé de 100 mètres) dans les rues, à travers champs et les chemins de terre permet d'admirer les points de vue qui ont inspiré certaines des oeuvres de Claude Monet et des impressionnistes américains accrochées au sein de l'exposition «L'Atelier de la Nature , 1860-1910. Invitation à la collection Terra», installée au musée depuis le 12 septembre.

Sur réservation. Départs samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre à 14h30 (prévoir deux heures).

Boulogne-Billancourt : croisière qui fait vroum

Alors que l'aventure Renault a commencé sur l'île Seguin, la Seine restera longtemps le lien entre Paris et Le Havre pour distribuer les véhicules sortis de l'usine. A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Renault propose d'embarquer à bord de sa péniche emblématique, «Release», amarrée au port de Boulogne-Billancourt, pour une petite croisière commentée afin de découvrir les grands moments et les anecdotes autour de l'histoire du célèbre constructeur automobile.

Sur réservation. Départs du port de Boulogne-Billancourt face au 50-52 quai du point du Jour, samedi 19 et dimanche 20 septembre à 9h et 13h.

Paris : roof top à la porte dorée

Un double intérêt. D'un côté, la visite du toit du Palais de la Porte Dorée révèle un nouveau point de vue sur les aspects remarquables de l'architecture du bâtiment, un chef d'oeuvre du style art déco construit pour l'exposition coloniale en 1931, une occasion de revenir sur l'histoire des lieux.

Cette visite est aussi une autre manière de découvrir le 12e arrondissement et l'est parisien, puisque le toit du palais offre un panorama inédit sur le Bois de Vincennes, le Parc zoologique et les bâtiments des alentours. Attention néanmoins si vous êtes sujet au vertige.

Sur réservations. Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h30,12h, 15h et 16h30 (prévoir 45 minutes). Visites interdites aux personnes de moins de seize ans.

Champs-sur-Marne : spectacle de haute volée

En plus de pouvoir admirer le joli château de Champs-Sur-Marne, la ferme du buisson propose aux visiteurs un spectacle vertigineux : les acrobates Josefina Castro et Daniel Ortiz de la Balbal Company vont s'élancer dans les airs pour un spectacle de haute voltige intitulé «Ninguna Palabra». Les curieux pourront prolonger leur visite des lieux avec le parcours découverte et d'orientation du domaine (deux parcours de 2 et 4 km) ainsi que la visite des chevaux de la prairie du domaine.

«Ninguna Palabra» : accès libre dimanche 20 septembre de 14h30 à 15h et de 17h à 17h30.

Sceaux : sur les traces de Marie et Pierre Curie

Célèbre dans le monde entier pour leur découverte de la radioactivité, Marie Curie a pourtant vécu une existence simple, avec son mari Pierre, entre Paris et leur maison de Sceaux où le couple aimait retrouver la famille de Pierre Curie et les joies de la vie à la campagne. La conférencière Corinne Jager propose un parcours-visite sur les traces de la famille Curie en présence d'Hélène Langevin-Joliot, petite fille de Pierre et Marie Curie et fille d'Irène et Frédéric Joliot-Curie.

Sur réservations. Samedi 19 septembre à 11h (durée : 1h30).