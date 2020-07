Incendie de la cathédrale de Nantes : la Fondation du patrimoine lance une collecte de fonds

Suite à l'incendie de la cathédrale à Nantes, la Fondation du patrimoine a lancé une collecte en précisant que les fonds récoltés serviront à reconstruire les édifices détruits par les flammes samedi 18 juillet, notamment le grand orgue du 17e siècle.

L’instrument baroque n’a pas résisté aux flammes, malgré l’intervention rapide des pompiers samedi matin. Il datait de 1620 et était l’oeuvre de Jacques Girardet. L’orgue avait successivement survécu à la Révolution française et à un incendie en 1972.

Avec l'incendie, d’autres pertes sont à déplorer au sein de la cathédrale, notamment un tableau d’Hippolyte Flandrin du 19e siècle, ou encore les vitraux d’Anne de Bretagne.

JEAN CASTEX VEUT RECONSTRUIRE VITE

Rapidement, la Fondation du patrimoine a donc décidé de lancer une collecte de fonds pour que la cathédrale de Nantes retrouve un orgue le plus vite possible. «Les dons des particuliers issus de la souscription publique seront intégralement reversés aux travaux», ajoute la Fondation. Aucun frais de gestion ne sera d’ailleurs appliqué, pour que la plus grande somme d’argent possible soit distribuée. Le ministère de la Culture s’associe à cette démarche.

Le Premier ministre Jean Castex, qui s’est rendu sur place, plaide lui aussi que les choses aillent vite, souhaitant que «la reconstruction soit la plus rapide possible».

Ceux qui le souhaitent peuvent d’ores et déjà participer à la collecte à l’adresse suivante : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-de-nantes