L'acteur Sean Connery est mort à l'âge de 90 ans

Il était l'un des interprètes de James Bond les plus marquants. L'acteur écossais Sean Connery est décédé ce samedi à l'âge de 90 ans, a révélé la BBC.

Propulsé au rang star grâce à l'agent 007, rôle qu'il a endossé 7 fois sur grand écran, l'acteur a connu une longue carrière couronnée de nombreux prix dont un Oscar, deux Bafta et trois Golden Globes.

A 80 ans passés, il continuait à incarner un certain idéal masculin, du genre viril, mû par un irrésistible charisme, un détachement cynique derrière ses sourcils en accent circonflexe et une voix délicieusement rocailleuse. Un homme, un vrai, un alpha mâle comme on n'en ferait plus, et capable d'être élu homme le plus sexy de la planète au bel âge de 59 ans. Bref un tombeur, à l'image de James Bond, ce personnage qui lui collera à la peau pour l'éternité.

Des origines écossaises et modestes

Mais avant de siroter des vodka-martini aux bars des plus somptueux casinos et de conquérir les plus belles femmes dans le rôle de 007, Sean Connery a d'abord cherché à fuir sa condition, particulièrement modeste. «Né dans la pauvreté abjecte des faubourgs d'Édimbourg, son rêve unique et primaire consiste à s'échapper. C'est la pauvreté qui a mis Sean Connery en route», souligne l'un de ses biographes, Michael Feeney Callan.

Il quitte l'école tôt et s'engage à 16 ans dans la Marine. L'expérience s'achève sur les quais de Portsmouth où il perfectionne ses passe-temps favoris : football -il est doué au point de se voir offrir un contrat par Manchester United -, boxe et filles. C'est de cette époque que datent ses deux tatouages - «Mum and dad» et «Scotland forever» - sur l'avant-bras droit. Famille et Ecosse, les deux priorités de sa vie.