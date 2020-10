Sean Connery : les hommages se multiplient après la mort de l’acteur

Premier interprète de James Bond sur grand écran, l’acteur écossais Sir Sean Connery s’est éteint à l'âge de 90 ans, a-t-on appris ce samedi. La disparition de ce monstre sacré du cinéma laisse des milliers de fans en deuil, et suscite de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux.

La nouvelle a été confirmée à la BBC par la famille de la star oscarisée. Son fils Jason Connery a expliqué qu’il n’était «pas bien depuis un certain temps».

«Comme c'est infiniment triste d'apprendre la nouvelle (de son décès). Lui et Roger étaient amis pendant de nombreuses décennies et Roger a toujours soutenu que Sean était le meilleur James Bond de tous les temps», peut-on lire sur le compte Twitter de l'acteur Roger Moore, qui a également interprété l’agent 007.

How infinitely sad to hear the news Sir Sean Connery has passed away. He and Roger were friends for many decades and Roger always maintained Sean was the best ever James Bond. RIP — Sir Roger Moore (Legacy) (@sirrogermoore) October 31, 2020

«Il était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l'entrée indélébile dans l'histoire du cinéma a débuté quand il a prononcé ces mots inoubliables «Mon nom est Bond ... James Bond». Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série de films et nous lui en serons éternellement reconnaissants», ont déclaré dans un communiqué les producteurs de la saga, Michael Wilson et Barbara Broccoli.

Sa mort bouleverse aussi tout le peuple écossais. Personnalités et anonymes pleurent l’enfant du pays qui aura incarné l’agent secret à six reprises, et joué dans des films désormais cultes comme «Le nom de la rose» et «Les Incorruptibles».

3/ Sean will be remembered best as James Bond - the classic 007 - but his roles were many & varied. He was a global legend but, first and foremost, a patriotic and proud Scot - his towering presence at the opening of @ScotParl in 1999 showed his love for the country of his birth. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 31, 2020

La cheffe du gouvernement écossais, Nicola Sturgeon a souhaité rendre hommage à «une légende internationale mais d'abord et avant tout (à) un écossais patriotique et fier», qui n’a cessé de défendre l'indépendance de l'Ecosse. «Notre nation pleure l'un de ses fils bien aîmés», a-t-elle rappelé sur Twitter.

STATEMENT ON SIR SEAN CONNERY FROM ALEX SALMOND





“The world’s greatest Scot, the last of the real Hollywood stars, the definitive Bond” #SeanConnery #ScotlandForever pic.twitter.com/s9ZtCRJyz5 — Alex Salmond (@AlexSalmond) October 31, 2020

L'ancien Premier ministre écossais Alex Salmond se souvient quant à lui du «plus génial écossais au monde, le dernière des stars hollywoodiennes, l'inoubliable Bond».

Sur Instagram ou Twitter, les témoignages d’affection de stars du monde entier ne cessent de se multiplier. «Chaque jour sur le plateau avec Sean Connery était une leçon sur la façon d'agir à l'écran. Mais tout ce charisme et ce pouvoir, ils étaient absolument uniques à Sean. RIP ce grand homme, ce grand acteur», a déclaré l’acteur Sam Neill qui a eu la chance de collaborer avec l’Ecossais.

«J'ai grandi en idolâtrant Sean Connery», a écrit de son côté le comédien Hugh Jackman sur Twitter, ajoutant que cet homme était une «légende à l'écran et en dehors».

En France, Marina Foïs, Jean Dujardin ou encore le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, Alessandro, ont aussi fait part de leur tristesse.