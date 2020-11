Bruce Lee : Kareem Abdul-Jabbar va lui rendre hommage dans un podcast enregistré avec la fille de l'acteur

L’ancienne gloire de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, animera un podcast en présence de la fille de Bruce Lee, le 27 novembre, afin de rendre hommage au comédien disparu, qui aurait eu 80 ans.

L’ex-pivot de Los Angeles Lakers, qui est également le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, a annoncé la bonne nouvelle à ses fans aujourd’hui, jeudi 26 novembre, via son compte Twitter. «A tous mes fans et à ceux de Bruce Lee, nous avons une surprise très spéciale pour tous ceux qui souhaitent célébrer le 80e anniversaire de Bruce Lee demain. Pour la première fois, sa fille Shannon Lee et moi-même allons discuter en profondeur de son père et partager des souvenirs particuliers. En voilà un aperçu», écrit-il.

For all of my and ⁦⁦@brucelee⁩ fans we have a very special surprise for everyone to commemorate Bruce’s 80th birthday tomorrow. For the 1st time ever, his daughter Shannon Lee & I are going to talk in depth about her father & share some special memories. Here’s a taste pic.twitter.com/hfcz0dvrpl

— Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) November 26, 2020