«Lou ! » de Julien Neel revient pour une saison 2 dans une version plus adulte

Evènement pour tous les jeunes fans de la BD Lou : la série de Julien Neel revient pour une deuxième saison avec une Lou devenue adulte.

Son créateur l'avait promis à la fin du tome 8 et il a tenu parole. Lou n'a pas abandonné ses fans en chemin et revient donc en ce mercredi 2 décembre dans les librairies fraichement rouvertes.

On avait quitté une adolescente. C'est une jeune femme - cheveux coupés et regard semi-inquiet - qui s'apprête à faire son entrée à l'université dans la ville imaginaire de Tygre. Elle y découvre la vie d'étudiante et le quotidien dans son propre appartement, loin de sa mère et de son petite frère. Seul son chat a fait le voyage avec elle.

© Julien Neel / Glénat

Durant 144 pages, on découvre donc ses premiers pas dans la ville que l'on devine grande, bruyante et dense. De rencontres revigorantes en amitiés décevantes, la jeune femme va devoir faire ses armes de «grande» dans cette nouvelle vie d'autonomie. Va-t-elle trouver sa voie ? Va-t-elle être heureuse ? L'album ne fait pas l'impasse sur les difficultés de cet âge charnière.

Après trois millions d'albums vendus, deux prix au Festival d'Angoulême, un film, une série animée et même une collection d'albums pour les plus jeunes, Julien Neel se lance dans «Lou ! Sonata» et tente le grand écart : faire grandir son héroïne jeunesse (elle a entre 18 et 20 ans dans cet album) chez les adultes tout en continuant à s'adresser aux jeunes puisque la BD se lit aisément à partir de 9-10 ans. Pari réussi ! Puisque si les fans de la première heure peuvent continuer à suivre les pérégrinations de leur héroïne (la série a débuté il y a plus de quinze ans), les plus jeunes ne sont pas exclus de cette nouvelle saison.

© Julien Neel / Glénat

Un album plus introspectif

Hormis l'abandon des gags réccurents, le ton, lui, reste le même. Julien Neel aborde les sujets du quotidien avec la même tendresse et se glisse avec aisance dans la peau d'une jeune adulte, à peine sortie de l'adolescence dans un album plus introspectif. «Je me souviens du plaisir de créer son premier cocon, son premier chez soi, qui sent bon la liberté et la vaisselle sale», écrit Julien Neel dans une lettre fictive à son héroïne. Lou doit ici se faire de nouveaux copains, suivre ses cours à la fac avec la grosse tentation de les sécher pour préférer des grasses mat' post soirées alcoolisées, les expérimentations sexuelles sont même effleurées avec délicatesse.

© Julien Neel / Glénat

«Je me souviens aussi de toutes les nouvelles questions que j'ai commencé à me poser à cette époque, questions auxquelles, rassure-toi, je n'ai toujours pas trouvé de réponses», ajoute-t-il dans sa courte lettre. Le résultat est un album emplit de ces problématiques de vie et de rêveries, sans jamais abandonner la tendresse propre à cette série - notamment dans les passages de retrouvailles familiales et amicales - dans les tons pastels appreciés par l'auteur. Les fans vont adorer et les autres ne peuvent que se laisser porter.

Lou ! Sonata, de Julien Neel, éd. Glénat, 144 p., 17,50€.