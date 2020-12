Banksy révèle une nouvelle oeuvre en lien avec l'épidémie de Covid-19

Banksy a dévoilé ce jeudi 10 décembre à Bristol une nouvelle oeuvre renversante, et on ne peut plus d'actualité.

Le plus mystérieux des street artistes s'est de nouveau exprimé sur les murs de son pays. Vale Street - qui serait la rue la plus escarpée d'Angleterre avec 22 degrés d'inclinaison - accueille maintenant un pochoir plein d'humour dans ce contexte épidémique. «Aachoo !!» que le maître ès street art a partagé sur les réseaux sociaux, montre une vieille dame éternuant si fort qu'elle en perd sa canne, son sac et même son dentier dans une pluie de postillons. La rue en pente donne une illusion d'optique assez dingue puisqu'on peut croire que ce geste seul donne aux maisons leur inclinaison.

Sur Instagram, un deuxième cliché montre un homme renversé par la force de cet éternuement. Dans ce contexte de pandémie, il est difficile de ne pas y voir une manière d'inciter à revêtir son masque pour ralentir les contaminations.

Un artiste sur le front de l'actualité

Depuis le début de la crise sanitaire au Royaume-Uni, Banksy fait régulièrement parler de lui à travers des oeuvres fortes. On se souvient particulièrement des rats peints au pochoir dans le métro londonnien qui semaient la pagaille, en y déversant leur salive avant de les retrouver dans la salle de bain de l'artiste pendant le confinement.

Dernier coup de génie : un petit garçon abandonnant ses super-héros pour les remplacer par une figurine d'infirmière. L'oeuvre a été offerte à un hôpital de Southampton très touché par l'épidémie pendant la première vague. Les recettes de la vente du dessin sont promises au système de santé britannique.