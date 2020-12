Le Festival d'Angoulême 2021 s'affiche en gare pour les fêtes

Alors que l'édition 2021 du Festival International de la BD d'Angoulême est maintenue en vie par une déclinaison hybride en deux sessions, le neuvième art s'empare des gares SNCF de toute la France à partir de ce jeudi 17 décembre, jusqu'à mi-février.

41 gares dont 7 parisiennes ont accepté de relever le défi. En tout, 108 expositions de BD et 119 artistes participent à «BD en gares», une chouette alternative à un Festival d'Angoulême forcé de se confiner entre professionnels fin janvier, date traditionnellement choisie pour le plus grand festival de BD du monde, et ouvert au grand public à la fin du printemps (sans date précise encore).

De Marseille à Lille, en passant par Rennes et Strasbourg mais aussi Poitiers, Limoges, Dijon, Grenoble, Bordeaux... Ces gares se tournent vers la bande dessinée et notamment la sélection officielle aussi exigeante qu'éclectique du FIBD. Nouveaux venus ou artistes reconnus, à travers leurs parcours ou par le biais de thématiques, les différentes expositions programmées à travers le territoire tendent à dresser un panorama de la bande dessinée d'aujourd'hui.

Les expos en gare, un palliatif aux lieux d'exposition fermés

Alors que les musées et les lieux d'exposition gardent portes closes malgré le déconfinement, l'exposition en gare est un bon palliatif pour admirer de l'art. C'est ce que fait «Gare et connexions», avec près de 100 expositions par an et manifestations artistiques de genres différents. Alors que le Petit Palais a été contraint de fermer ses portes, il était néanmoins installé un aperçu de «L'âge d'or de la peinture danoise» initialement programmé dans l'enceinte du musée parisien. Partenaire depuis quinze ans du Festival d'Angoulême, la SNCF possède d'ailleurs son prix et sa sélection officielle avec le «Fauve polar SNCF», un prix désormais reconnu et prescripteur. Un TGV sera également affrété pour le Festival, afin d'accompagner sur place 500 auteurs, dessinateurs, éditeurs, professionnels et journalistes attendus malgré la situation sanitaire.

Une passante Gare de Lyon à Paris © David Paquin

En attendant, les expositions en gare sont toujours très remarquées par le grand public, puisque selon un sondage OpinionWay pour la SNCF, 8 personnes sur 10 se sont déjà attardées sur une exposition de ce genre. Une bonne manière de faire découvrir de nouvelles pratiques dessinées à un public très large.