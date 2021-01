Mort de Jean-Pierre Bacri : ses 10 rôles inoubliables

Jean-Pierre Bacri est mort à l'âge de 69 ans, laissant derrière lui une filmographie exceptionnelle, entre comédies populaires et films d'auteurs, inventant un style et imposant sa personnalité de bougon attachant, chouchou de tous les publics.

Le grand pardon (1982)

Sorti en 1982, Le grand pardon d'Alexandre Arcady fait connaître le dramaturge et comédien Jean-Pierre Bacri au grand public dans le rôle du proxénète, un modeste second rôle dans lequel l'acteur parvient à se faire remarquer au beau milieu d'un parterre de stars, Roger Hanin en tête.

Mes meilleurs copains (1989)

Sorti en 1989, Mes meilleurs copains offre à voir un casting de rêve pour qui aime les comédies populaires. «Film de potes», le film réalisé par Jean-Marie Poiré réunit Christian Clavier, Gérard Lanvin, Philippe Khorsand, Jean-Pierre Darroussin ou encore Marie-Anne Chazel.

Cuisine et dépendances (1993)

Réalisé par Philippe Muyl en 1993, Cuisine et dépendances est l'adaptation cinématographique de la pièce éponyme co-écrite par le duo Agnès Jaoui - Jean-Pierre Bacri couronnée de quatre Molières : meilleur spectacle comique, meilleur spectacle du Théâtre Privé, meilleurs auteurs et meilleur metteur en scène. Zabou Breitman et Sam Karmann y interprètent un couple recevant à dîner des amis. Parmi les convives, des personnages savoueux campés par Jean-Pierre Bacri et son complice, Jean-Pierre Darroussin.

La Cité de la peur (1994)

Succès populaire de 1994, La cité de la peur est réalisé par Alain Berbérian. Porté par Les Nuls, Jean-Pierre Bacri y imprime sa patte dans le rôle de l'un des projectionnistes.

Un air de famille (1996)

C'est en 1996 que Cédric Klapisch réalise Un air de famille et fait de Jean-Pierre Bacri le plus humain des grognons. Adaptation de la pièce éponyme du duo Jaoui-Bacri, le film est un succès au box-office et reste inoubliable pour tous les amoureux du style «Jacri». Autour de l'acteur, Jean-Pierre Darroussin, Wladimir Yordanoff disparu en octobre 2020, Catherine Frot ou encore Claire Maurier livrent d'éblouissantes prestations.

Didier (1997)

«On ne sent pas le cul, Didier» est peut-être la réplique la plus culte de ce film déjanté réalisé par son ami Alain Chabat. Ce dernier y interprète Didier, un chien changé mystérieusement en homme alors que son maître, joué par Jean-Pierre Bacri, est agent de footballeur. Le chien-homme se montrera meilleur que les humains avec un ballon rond.

On connaît la chanson (1997)

Réalisé par Alain Resnais en 1997, On connaît la chanson est une comédie dramatique chorale réunissant notamment Jean-Pierre Bacri - César du meilleur acteur dans un second rôle en 1998 pour ce film -, Agnès Jaoui, Sabine Azéma, André Dussollier, Lambert Wilson, Pierre Arditi.

Le goût des autres (2000)

Première réalisation d'Agnès Jaoui, le scénario est signé à quatre mains avec Jean-Pierre Bacri. La comédie dramatique met en scène un chef d'entreprise mélancolique à un moment charnière de sa vie. Le film remporte, en 2001, quatre Césars dont celui du meilleur film et meilleur scénario.

Les sentiments (2003)

Sorti en salles en 2003, Les sentiments, réalisé par Noémie Lvovsky, met en scène un Jean-Pierre Bacri en proie à l'infidelité et amoureux-fou du personnage incarné par Isabelle Carré. L'acteur a été nommé aux Césars en 2004 pour ce rôle en décalage avec son image habituelle.

Le sens de la fête (2017)

Sorti en 2017, Le Sens de la fête d'Eric Toledano et Olivier Nakache est l'un des derniers grands succès public de Jean-Pierre Bacri, qui y campe un organisateur de mariage devant composer avec les problèmes de ses équipes. Il est entouré pour l'occasion d'acteurs tels que Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne ou encore Benjamin Lavernhe.