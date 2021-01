Des influenceurs créent leur propre prix BD sur Instagram

Pour la première fois, des passionnés de BD, devenus influenceurs sur Instagram, vont attribuer leur propre prix : le «Bdstragram».

Si Instagram héberge dorénavant beaucoup de bandes dessinées, les fans de BD ont également leurs comptes. A l'initiative de cinq passionnés de BD gérant des comptes Instagram (Bd_lire ou Letrait_graphique, Tsy.goupil, Yaneck.chareyre et Yoromatt), le «bdstagram» a été créé et sera rendu le 25 janvier 2021. Le principe est simple : 33 influenceurs de ce domaine, amateurs de BD donc, constituent le jury et votent pour leur bande dessinée de l'année.

Un premier tour a incité l'ensemble des participants à élire leurs 5 titres préférés de l'année. Au final, onze BD parues en librairie ont été retenues pour cette année 2020, et un second tour viendra désigner le vainqueur.

Une sélection dans l'air du temps

Parmi les onze titres, certains ont déjà été très remarqués par la critique et/ou de nombreux prix de la rentrée comme «La bombe» d'Alcante, Bolée et Rodier, «Peau d'homme» d'Hubert et Zanzim (Glénat) ou encore «La bête» de Zidrou et Franck Pé (Dupuis). D'ailleurs, ce prix «Bdstagram» sera annoncé juste avant la remise des «fauves» du Festival de la BD d'Angoulême (le 29 janvier), certainement pour éviter d'être écrasé sous le poids du festival International.

Reste maintenant à récompenser aussi les instagrameurs BD qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus talentueux et passionnants.