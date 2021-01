«Charlie et la chocolaterie» : que sait-on sur le prequel du film de Tim Burton ?

Les fans vont devoir être patients, très patients, s'ils veulent découvrir le préquel du film «Charlie et la chocolaterie». Le long-métrage ne devrait pas en effet sortir avant 2023. Mais que nous réserve ces nouvelles aventures ?

Selon des informations révélées par The Hollywood Reporter, le scénario s’intéressera à la jeunesse de Willy Wonka, l’étrange propriétaire d’une fabrique de chocolat interprété en 1971 par Gene Wilder dans l’adaptation de Mel Stuart, puis par Johnny Depp en 2005 dans le long-métrage de Tim Burton.

Qui dit prequel, dit nouveau casting. On se demande donc quel acteur reprendra le rôle de l’Américain (qui est aujourd’hui surtout célèbre pour ses frasques judiciaires) … sans rides et avec quelques années en moins. Certaines rumeurs qui circulent sur Internet évoquent le nom de Timothée Chalamet qui sera à l’affiche de «Dune» - dont on espère une sortie avant la fin de l’année -, ou de Tom Holland, connu pour se glisser régulièrement dans la combinaison de Spiderman.

Reste que ce film très attendu pourrait s’intituler tout simplement «Wonka», et sera réalisé par Paul King, à qui l’on doit notamment la saga «Paddington».