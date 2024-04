Laurent Cantet : le cinéaste, Palme d’or à Cannes en 2008, est décédé

Lauréat de la Palme d’or à Cannes en 2008 pour le film «Entre les murs», Laurent Cantet est décédé ce jeudi 25 avril à l’âge de 63 ans, a annoncé son agent à l’AFP. La cause du décès n’a pas été précisée.

Une disparition déchirante. Né à Melle dans les Deux-Sèvres, avant de passer son enfance à Ardilleux, puis à Échiré, le scénariste et réalisateur Laurent Cantet, Palme d’or à Cannes en 2008 pour le film «Entre les murs», est mort ce jeudi 25 avril à l’âge de 63 ans, a annoncé son agent à l’AFP. Sa carrière de cinéaste avait débuté en 1993 avec le court métrage «Tous à la manif», où il avait commencé à expérimenter un travail avec de jeunes acteurs non professionnels.

En 1999, il réalise «Ressources humaines», avec Jalil Lespert dans le rôle principal, celui d’un étudiant en école de commerce qui fait un stage dans l’usine dirigée par son père, où il va assister à l’application des 35 heures. L’année suivante, il s’occupe de la mise en scène de «L’Emploi du temps», suivi quatre ans plus tard de «Vers le sud». Le film «Entre les murs» lui permet, en 2008, de devenir le premier réalisateur français à remporter la prestigieuse récompense depuis Maurice Pialat en 1987 avec «Sous le soleil de Satan».

Engagé dans la promotion de l’égalité homme/femme, ainsi que dans la diversité dans le cinéma et l’audiovisuel, il était un membre actif du collectif 50/50 fondé en 2018. Laurent Cantet s’était également mobilisé par la cause des travailleurs sans-papiers en 2010. En 2015, il avait participé à la création de LaCinetek, une plate-forme de streaming consacrée au cinéma de patrimoine avec Cédric Klapisch, Pascale Ferran, et Alain Rocca.