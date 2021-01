Faustine Nogherotto, chanteuse révélée par la «Star Academy», est décédée à 31 ans

La chanteuse Faustine Nogherotto, révélée en 2006 dans l'émission «Star Academy» diffusée sur TF1, est décédée vendredi 29 janvier. La jeune femme de 31 ans luttait depuis plusieurs années contre une maladie rare.

Faustine Nogherotto avait seulement 17 ans lorsqu'elle a intégré la «Star Academy» en 2006, pour la sixième saison de l'émission. La jeune artiste blonde et souriante était restée un peu plus d'un mois au sein du château de Dammarie-lès-Lys.

Plusieurs années plus tard, à la suite d'une mononucléose, la jeune femme a découvert qu'elle était atteinte de l'encéphalomyélite myalgique, une maladie neurologique grave qui provoque des fatigues chroniques. En 2013, la chanteuse a appris qu'elle souffrait aussi du syndrome de Gougerot-Sjögren, une maladie auto-immune qui touche les glandes salivaires et lacrymales. Il n'existe aucun traitement connu contre cette maladie.

«La vie est injuste»

Malgré tout, en 2016, Faustine Nogherotto avait participé à l'émission «N'oubliez pas les paroles», diffusée sur France 2 et présentée par Nagui. Elle avait fait part de son combat en expliquant avoir «deux pathologies rares dont on n'entend jamais parler et qui sont un véritable enfer à vivre au quotidien».«Il n'y a pas de recherches en France et il n'y a pas d'avancée», avait-elle précisé.

Les amis, Faustine, atteinte de la même maladie que moi, l'EM/SFC, nous a quittés hier. Elle était belle, intelligente & c'était une battante mais la maladie l'a fauchée. J'ai besoin que vous fassiez du bruit pour que @Nagui réalise son souhait pour soutenir les malades pic.twitter.com/8vKISN49Pz — Johann Margulies (@JohannMargulies) January 30, 2021

Sur son compte Facebook, sa soeur lui a rendu un hommage émouvant ce samedi 30 janvier. «La vie est injuste. Ma soeur avait tout pour elle : la beauté, la gentillesse, une pureté dans la voix», a-t-elle écrit. «Elle souffrait tellement... Maintenant elle est apaisée».

