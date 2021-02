Les Tuche 4 : l'équipe du film annonce avec humour la nouvelle date de sortie

La sortie du quatrième volet des «Tuche » est décidemment malmenée. Après déjà plusieurs reports, le film, qui devait finalement être dévoilé demain, mercredi 3 février, est tout logiquement reporté alors que les salles de cinéma restent fermées. Et c’est avec humour que l’équipe annonce la nouvelle date de sortie.

Dans un tweet posté ce mardi, l’affiche du film a spécialement été modifiée pour l’occasion. Et l’équipe de ce quatrième volet, qui réunit à nouveau à l’écran Isabelle Nanty, Jean-Paul Rouve, Claire Nadeau et Sarah Stern, toujours sous la houlette du réalisateur Olivier Baroux, n’a pas perdu son sens de l’humour. On peut en effet y lire « Tu peux décaler un film une fois mais pas quinze. Tu peux décaler un film deux fois mais pas quinze. Tu peux décaler un film trois fois mais pas quinze… Ah, bah si tu peux », avant de préciser que le film sortira finalement en décembre 2021. Un clin d'oeil humoristique qui s'accompagne d'un second message lui aussi décalé. Alors qu'aucune date de réouverture des lieux culturels et des cinémas en particulier n'a pour l'instant été annoncée, l'équipe joue la carte de l'ironie : « Si tu crois au Père Noël, tu vas au cinéma le 8 décembre pour voir "Les Tuche 4" ».

Si on reporte les Tuche, t'as les boules. Si t'as les boules, t'as un sapin. Si t'as un sapin, t'as des cadeaux. Si t'as des cadeaux, tu crois au père noël. Si tu crois au père noël, tu vas au cinéma le 8 décembre pour voir #LesTuche4 !! pic.twitter.com/WKltZQCpPI — LES TUCHE (@LesTuche) February 2, 2021

Une sortie prévue donc à la fin de l'année prochaine, qui colle avec le scénario de ce quatrième volet puisque les nouvelles aventures de cette famille déjantée se déroulent à l'approche des fêtes de fin d'année. Pour Noël, Cathy (Isabelle Nanty) demande en effet pour seul cadeau de voir sa soeur, alors que Jeff (Jean-Paul Rouve) et son beau-frère (Michel Blanc) sont brouillés depuis dix ans. Mais les retrouvailles sont explosives.

Reste à savoir si « Les Tuche 4 » seront autant plébiscités que le troisième volet, qui avait cumulé 5,6 millions d'entrées, une très belle performance.

