Le Seigneur des Anneaux : un nouveau film «The Hunt for Gollum» sortira en 2026

Un nouveau film «Le Seigneur des Anneaux» centré sur Gollum va voir le jour en 2026. Les fans retrouveront Andy Serkis dans la peau du personnage et à la réalisation. Peter Jackson sera présent au générique en tant que producteur exécutif.

Une nouvelle particulièrement réjouissante. Un nouveau film tiré de la saga «Le Seigneur des Anneaux» baptisé «The Hunt of Gollum» (La Chasse de Gollum, en VF) va voir le jour en 2026, a annoncé ce jeudi 9 mai le grand patron de Warner Bros. Discovery, David Zaslav. Le comédien Andy Serkis reprendre le rôle qui l’a rendu célèbre à travers le monde, et se chargera également de la réalisation. Peter Jackson, le réalisateur de la première trilogie, sera présent au générique en tant que producteur exécutif, et sera impliqué dans le film «à chaque étape», précise David Zaslav.

Le projet en est actuellement dans sa première phase de développement, avec un premier script rédigé par Fran Walsh et Philippa Boyens, les partenaires de longue date de Peter Jackson. Ils sont aidés par Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou dans la rédaction d’un scénario qui promet de proposer des aventures inédites.

Pour le moment, le film a été baptisé «Le Seigneur des Anneaux : The Hunt of Gollum». En février 2023, Warner Bros. Discovery avait annoncé qu’un accord portant sur plusieurs films basés sur les œuvres de J.R.R. Tolkien avait été signé. Aussi, le film d’animation «Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim» est attendu le 13 décembre prochain au cinéma, avec une histoire qui se déroulera 200 ans avant les évéments de «The Hobbit».