Booba dévoile la cover d'Ultra, le «dernier» album de sa carrière

Booba a dévoilé ce mardi la pochette de son prochain album, intitulé Ultra, et confirme qu’il s’agira du dernier.

Ce dixième album, le premier depuis Trône sorti en 2017, attendu pour le 5 mars en version digitale sera en précommande en édition limitée à partir de ce jeudi à 18h annonce le Duc. Ultra comptera notamment des featurings de Bramsito, Elia, Dala et Gato.

C'est le dixième. C'est le dernier..."ULTRA disponible en précommande et en édition limitée jeudi 18.02 à 18h"





Sortie digitale le 05.03.21



CD et CD collectors expédiés à partir 30.03.21



Vinyles et Vinyles collectors expédiés à partir du 30.04.21#ULTRA5321 pic.twitter.com/2DeP4vbXMX

— Booba (@booba) February 16, 2021