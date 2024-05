Qui est Carbonne, le rappeur montpelliérain qui cartonne avec son tube de l'été «Imagine» ?

Avec la sortie de son tube «Imagine», qui sent bon l'été et les vacances, le rappeur montpelliérain Carbonne explose les compteurs.

Inconnu du grand public il y a quelques semaines, le nom de Carbonne est désormais sur toutes les lèvres. Âgé de 27 ans, le rappeur est sous les feux des projecteurs depuis la sortie de son tube «Imagine», annoncé comme LE tube de l’été 2024.

Dès sa sortie, le 3 mai dernier, le morceau ensoleillé s’est hissé à la première place des musiques les plus écoutées sur Spotify en France. À ce jour, «Imagine» cumule plus de 4 millions d’écoutes. Il a même dépassé les frontières en atterrissant dans le top 50 en Belgique, en Suisse et au Luxembourg.

Originaire de Montpelier (Hérault), Carbonne baigne dans le rap et dans le hip-hop depuis son plus jeune âge. Ce fan de Diam’s a commencé à écrire ses premiers textes dans sa chambre à l’âge de 13 ans. Puis sa carrière a pris un tournant en 2019 grâce à ses freestyles et son passage dans l’émission Planet Rap de DjaDja & Dinaz sur Skyrock.

Deux ans plus tard, en 2021, il sort son premier EP, baptisé «Aux aurores», puis enchaîne les concerts. Carbonne a par ailleurs fait les premières parties de grands noms du rap comme Youssoupha, Lorenzo ou encore Dosseh.

Puis le Covid-19 est arrivé. Il a alors décidé de partir à la conquête de Tiktok. Ses chansons parlent de la vie, de son enfance, d'évasion, du passé, de sa ville…au gré d'un flow à la fois doux et tranchant. Et les internautes sont conquis.

C’est d’ailleurs sur cette application que le jeune artiste a teasé son tube «Imagine». Posté le 3 avril dernier, sa vidéo a depuis été visionnée près de 9 millions de fois. Il faut dire qu’il est difficile de résister à ce refrain entêtant qui sent bon l’été et le sud.

Outre «Imagine», qui n'a pas encore de clip, on lui également les titres «Tout va changer», «0 questions», «Valhalla» ou encore «Oscarina», qui dépassent tous le million d’écoutes sur Spotify.