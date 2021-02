Emma Stone en Cruella : sa ressemblance avec Harley Quinn fait réagir les internautes

Disney a dévoilé ce mercredi la première bande-annonce du film «Cruella», dans lequel Emma Stone se glisse dans la peau de la méchante des «101 Dalmatiens». Mais depuis la mise en ligne de la vidéo, les internautes s’amusent de la ressemblance de l’actrice avec une héroïne de DC Comics, qui s'essaie aussi à quelques extravagances capillaires.

Une chevelure bicolore, des tenues punk, un maquillage outrancier, et une attitude désinvolte… Il n’en fallait pas plus pour faire réagir la twittosphère. Nombreux sont ceux qui ont noté les points communs entre la jeune Estella, qui deviendra Cruella, incarnée par Emma Stone dans la bande-annonce, et la Harley Quinn jouée par Margot Robbie dans «Birds of Prey» de Cathy Yan. Et si la firme aux grandes oreilles avait rencontré la petite-amie du Joker...

Tu prends Cruella et tu lui mets la personnalité d’Harley Quinn et la garde robe d’un mannequin. https://t.co/CEwG5Xk0r9 —fleabag (@Quinn_Fleabag) February 17, 2021

Nul doute que #Joker fait partie de l'équation #Cruella. #Disney ne semble même pas se cacher de singer le film de Todd Phillips, revisitant les origines d'une méchante culte. Emma Stone ferait une Harley Quinn extra, à en croire ces premières images. pic.twitter.com/yIeBgHwm9a — JΛCK (@JackOCine) February 17, 2021

Certains internautes voient donc en cette production attendue au cinéma le 26 mars «Le Harley Quinn de Disney». Et si l'on sait que le réalisateur de «Cruella», Craig Gillespie, a signé «Moi, Tonya» en 2018 avec cette même Margot Robbie, qui a par la suite prêté ses traits à Harley Quinn... toutes les théories semblent se confirmer.

Et les comparaisons ne s'arrêtent pas là. A en croire la bande-annonce, la jeune Estella, un peu «cinglée», est prête à tout pour se faire un nom dans le milieu de la mode, jusqu'à tenir tête à la daronne Von Hellmann, jouée par Emma Thompson. Cette femme hautaine rappelle, de par son attitude et ses costumes, Miranda Priestley, cette rédactrice en chef d'un grand magazine totalement machiavélique et tyrannique qu'incarnait Meryl Streep dans «Le diable s'habille en Prada».

I feel like the Cruella trailer is if Harley Quinn was in The Devil Wears Prada pic.twitter.com/DhEhUACgCU — Stephanie Renteria (@HoboOwls) February 17, 2021

On espère que l'actrice Emma Stone, oscarisée pour sa performance dans «La La Land» de Damien Chazelle en 2017, saura apporter sa griffe et rendre cette Cruella définitivement unique.

