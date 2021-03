Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault lancent leur centre de formation

Le couple de danseurs et chorégraphes Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault annoncent, ce lundi, ouvrir un centre de formation en Ile-de-France.

Ils travaillent main dans la main depuis plus d’une décennie et fourmillent de projets. Si la fermeture des théâtres les empêche de se produire sur scène, elle ne leur interdit pas de créer et de construire. Au contraire, véritable duo d’artistes, la chorégraphe et ex-danseuse étoile et son compagnon lui aussi chorégraphe et danseur émérite, tous deux à la tête de la compagnie du Théâtre du Corps fondée en 2004, comptent bien passer le flambeau. Après avoir ouvert leur école en 2018 afin de proposer des cours et master class aux amateurs comme aux professionnels, ils s’apprêtent ainsi, entre ces mêmes murs, à lancer leur centre de formation professionnelle, avec pour ambition de former sur deux ans les artistes de demain.

Une formation pluridisciplinaire inscrite dans le réel

Avec leur compagnie, ils entremêlent depuis des années les arts. Danse, vidéo, mime théâtre, leurs créations font fi des barrières. Une philosophie qui se retrouve au cœur de leur projet pédagogique destiné aux jeunes artistes de 18 à 25 ans. Danse classique, contemporaine, hip hop mais aussi théâtre, mime, improvisation, chorégraphie, mise en scène et captation seront ainsi étudiés dans le cadre de ce cursus professionnel de deux ans financé à 100 %, et dont la vocation est de former des artistes complets.

Des artistes capables de penser le « spectacle vivant tant sur le plan artistique qu’économique ». Parce que selon eux, « L’artiste de demain sera pluridisciplinaire, créateur et conscient des enjeux culturels », comme l’explique le tandem sur le site du théâtre du Corps, les élèves bénéficieront, outre la dimension purement artistique, d’une approche transversale afin de les préparer à entrer sur le marché du travail. Comment ? En leur permettant de mieux connaître l’écosytème du spectacle vivant dans lequel ils vont évoluer, entre politique culturelle, économie du spectacle, production, diffusion ou encore notions juridiques et administratives.

Premières auditions mi-mai

Les candidats ont jusqu’au 8 mai prochain pour déposer leur dossier. Les premières auditions se tiendront les 14 et 15 mai sur convocation au studio du Théâtre du Corps, situé à Alfortville, dans le Val-de-Marne. C’est dans cet espace qui accueille déjà l’école du duo, que seront accueillis les premiers élèves de ce cursus diplômant, qui bénéficieront durant leurs deux ans de formation du statut d’apprentis. Pour accompagner ces jeunes artistes, le duo a réunis des professeurs de renom.

Le réalisateur Patrice Leconte, le mime Julien Cottereau, Molière de la révélation masculine en 2007, Romuald Brizolier, sacré champion du monde de hip hop, la comédienne Cendrine Orcier, professeur aux cours Florent, figureront notamment parmi le corps professoral aux côtés de Nam Kyung Kim, danseuse et chorégraphe ayant notamment travaillé avec James Thierrée et Stéphanie Romberg, ancienne première danseuse de l’Opéra de Paris. Un nouveau projet résolument à leur image mêlant excellence, polyvalence et créativité.