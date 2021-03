Sondage : 66 % des Français approuvent le confinement total des 16 départements les plus touchés

Alors que 20 millions de personnes s'apprêtent à vivre leur première journée confinés, 66 % des Français ont assuré approuver ce choix d'un confinement total dans les 16 départements les plus touchés par la pandémie, selon un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio, dévoilé ce samedi 20 mars.

D’après cette enquête menée auprès d’un échantillon de 1.035 personnes, représentatif de la population française, et réalisée en ligne du 18 au 19 mars, 30 % des répondants «approuvent tout à fait» et 36 % «approuvent plutôt» ce confinement total de 4 semaines, entré en vigueur à minuit, vendredi soir, pour les habitants de l'Ile-de-France, des Hauts-de-France, de l'Eure, de la Seine-Maritime et des Alpes-Maritimes.

Si l'on observe leur appartenance partisane, ce sont les sympathisants de la République en Marche (88 %) qui se montrent le plus en accord avec cette décision, suivis des sympathisants d'Europe Ecologie Les Verts (72 %) puis des Socialistes et des Républicains (tous deux à 69 %). Pour autant, nul n'est foncièrement opposé à ce confinement total, puisque plus de la moitié des sympathisants du Rassemblement national (60 %) et de La France Insoumise (59 %) y sont également favorables.

Selon le sondage, l'âge des répondants semble jouer un rôle – quoi que minime – dans leur réponse. En effet, plus ils sont âgés, plus ils semblent comprendre cette mesure. Les plus de 65 ans sont en effet 75 % à approuver le confinement total, puis 65 % chez les 50-64 ans, quand les moins de 35 ans ne sont plus que 58 % à la juger bonne.

Par ailleurs, les Français sont 66 % à approuver l'interdiction des déplacements interrégionaux. A noter sans surprise que les sondés qui résident dans la zone non-confinée sont plus nombreux à approuver cette mesure (71 %) que ceux qui résident dans l'un des 16 départements concernés (56 %).

A contrario, sur les 75 % des répondants qui approuvent le recul du couvre-feu à 19h à partir de ce samedi, au lieu de 18h auparavant, ceux qui résident dans l'un des territoires confinés sont plus nombreux (77 %) à approuver cette mesure que le reste de la population française (70 %).

Un confinement majoritairement respecté

Quant à savoir si ce confinement sera respecté, 84 % des personnes concernées ont assuré qu'elles allaient se conformer à cette mesure, dont 50 % en étaient même «certains». Par contre, ces mêmes personnes n'étaient plus que 55 % à penser que les autres en feraient de même.

Et à nouveau, les plus appliqués sont... les plus âgés. La quasi-totalité des plus de 65 ans (98 %) ont en effet répondu qu'ils respecteraient le confinement, contre 91 % des 50-64 ans, 84 % des 35-49 ans, 75 % des 25-34 ans et plus que 56 % lorsqu'il s'agit des 18-24 ans.

Les Français favorables à la vaccination

Enfin, le sondage est revenu sur la question de la vaccination. Et force est de constater que les Français sont toujours aussi partagés à l'idée de se faire vacciner. A la question, «avez-vous l'intention de vous faire vacciner contre le Covid-19 lorsque cela deviendra possible ?», 53 % des sondés ont répondu oui. Et ce, alors que 11 % des personnes interrogées ont déjà été vaccinés.

Pour rappel, ils n'étaient que 39 % à repondre oui à cette question en décembre 2020, mais étaient jusqu'à 58 % à avoir l'intention de se faire vacciner au mois de janvier dernier. A ce jour, plus de 5,6 millions de personnes ont déjà reçu une première dose, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, soit 8,4 % des Français.